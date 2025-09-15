दोडामार्ग ‘आरोग्य’ची इमारत का बंद?
दोडामार्ग ‘आरोग्य’ची इमारत का बंद?
प्रवीण गवस ः सुरू न केल्यास उपोषण अटळ
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १५ ः तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाच्या नूतन वास्तूचे ऑनलाईन उद्घाटन होऊन पाच महिने उलटले तरी अद्यापही ती वापरात आणलेली नाही. येत्या आठ दिवसांत या इमारतीतून आरोग्य विभागाने तालुक्याचा कारभार सुरू न केल्यास याच इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर बेमुदत उपोषण छेडणार असल्याचा इशारा सरपंच सेवासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस यांनी दिला आहे.
पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते १० एप्रिलला ऑनलाईन पद्धतीने तालुका आरोग्य अधिकारी यांची नूतन इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. ही वास्तू ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागे असून गेले ५ महिने बंद आहे. जर या इमारतीचे लोकार्पण झाले तरी या इमारतीतून तालुका आरोग्य विभागाचा कारभार चालण्यास प्रारंभ होत आहे. ही इमारत खुली करण्यास कोणत्या मुहूर्ताची वाट पाहिली जात आहे, असा प्रश्न गवस यांनी केला आहे. उद्घाटन झालेल्या नूतन इमारतीच्या ठिकाणी जात पाहणी केली असता इमारतीची कामे पूर्ण झाल्याचे निदर्शनास आले. इमारतीकडे जाण्यासाठी आवश्यक पक्का रस्ता नसल्याने गैरसोय होत आहे. इमारतीचे काम पूर्ण झाले असले तरी रस्ता पक्का केला नसून घाईगडबडीत लोकार्पण का केले? आणि, लोकार्पण केला तर आरोग्य विभागाचा कारभार या इमारतीतून का चालविला जात नाही. या सुसज्ज अशा इमारतीतून आठ दिवसात आरोग्य विभागाचा कारभार हाकला जावा; अन्यथा बेमुदत उपोषण छेडू असा इशारा गवस यांनी दिला आहे.
कार्यालय मणेरीत का?
तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात असलेले तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांचे कार्यालय हे काही कारणास्तव मणेरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलविण्यात आले होते. त्यानंतर आरोग्य अधिकारी कार्यालयाची सुसज्ज अशी इमारत उभारून त्याचे उद्घाटनही झाले. गेली दोन वर्षे मणेरी येथूनच कारभार चालविला जात आहे. त्यामुळे स्थानिकांना मणेरीच्या दिशेने पायपीट करावी लागत आहे. सुसज्ज इमारत होऊनही अद्यापही कार्यालय मणेरी येथे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
