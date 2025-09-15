मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको, हैदराबाद गॅझेट रद्द करावे
खेड ः मोर्चात सहभागी झालेले ओबीसी बांधव.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नको
हजारो ओबीसींचा इशारा ; खेडमध्ये पावसात निषेध मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १५ : खेड शहर परिसर आज ओबीसी समाजाच्या महासागराने दणाणून गेले. मराठा आंदोलकांच्या मागणीवरून शासनाने काढलेल्या जीआरच्या निषेधार्थ तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये आणि हैदराबाद गॅझेट रद्द करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ओबीसी समाज एकवटला होता.
भरणेनाका येथून खेड शहरापर्यंत तब्बल चार किलोमीटर परिसरात हा महासागरासारखा मोर्चा पसरला होता. मुसळधार पावसातदेखील महिला व पुरुषांचा सहभाग लक्षणीय होता. ओबीसी बांधवांनी एकजुटीचे दर्शन घडवत ‘कोण बोलतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’, ‘ओबीसींचा विजय असो,’ अशा घोषणांनी संपूर्ण खेड शहर दणाणून टाकले. या मोर्चाचे आयोजन कुणबी समाज उन्नती संघ मुंबई तसेच ग्रामीण या संघटनांच्या वतीने करण्यात आले. मोर्चादरम्यान ओबीसी नेत्यांनी सरकारला इशारा देत म्हटले की, ‘कुणबी प्रमाणपत्राचे राजकारण थांबवले पाहिजे.’ मोर्चाचे भव्य स्वरूप, चार किलोमीटर लांबीची गर्दी आणि घोषणांचा गजर पाहण्यासाठी नागरिकांचीही मोठी गर्दी जमली होती. या मोर्चामुळे खेड शहरातील वाहतूक ठप्प झाली होती. सरकारने याबाबत तत्काळ भूमिका स्पष्ट करून ओबीसींच्या हक्कांवर कुठलाही गदा येणार नाही याची खात्री द्यावी, अशी मागणी मोर्चातून करण्यात आली.
