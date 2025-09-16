कलावंत मानधन समिती सदस्यपदी अनंत शिंदे
शाहीर अनंत शिंदे
‘कलावंत मानधन’ सदस्यपदी अनंत शिंदे
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १६ ः तालुक्यातील टाकेडे येथील शाहीर अनंत शिंदे यांची राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत जिल्हा मानधन सन्मान समिती रत्नागिरी सदस्यपदी निवड झाली आहे.
शिक्षकी जीवनात गोरगरीब विद्यार्थ्यांना सर्वतोपरी मदत करून ज्ञानामृत देणाऱ्या शिंदे यांना २००४ मध्ये रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरवले होते. बालपणापासून कलेची आवड असल्याने विविध नाटकात विशेष भूमिका करून आपल्या अभियनाने रसिकांची मने जिंकली. अतिशय निःस्वार्थी, परखड, स्वच्छ मनाचे व निरपेक्षवृत्तीने असल्याने वृद्ध जातिवंत अस्सल कलाकारांना कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता शाहिरी पेन्शन मिळेल, असा विश्वास तिन्ही तालुक्यातील कलावंत व सर्व शाहीर संघटनाकडून व्यक्त होत आहे. प्रत्येक तालुक्याला वर्षाला साधारणतः ११ प्रस्ताव मंजूर होत असतात; मात्र शंभरहून अधिक शाहिरांची मागणी त्या ठिकाणी असते. त्यातून निवड करताना पारदर्शकता ठेवून खऱ्या कलावंतांना, दिव्यांग, महिलांना त्यांच्या वयाचा व कलेचा मान ठेवून न्याय देण्याचा मानस त्यांनी या निमित्ताने व्यक्त केला आहे.
