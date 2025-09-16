कुंदेतील आंबेडकर भवनात वर्षावास कार्यक्रम उत्साहात
कुंदेः येथील समाजभवनात वर्षावास कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवर.
कुंदेतील आंबेडकर भवनात
वर्षावास कार्यक्रम उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १६ः सिंधुदुर्ग बौद्ध हितवर्धक महासंघ, मुंबई अंतर्गत तालुका शाखा कुडाळ आणि गाव शाखा कुंदे यांच्या वतीने कुंदे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगरातील आंबेडकर समाजभवनात वर्षावास कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.
या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून धम्मचारी लोकदर्शी तर अतिथी म्हणून गोवा येथील धम्मचारी सुचिवीर उपस्थित होते.धम्मचारी लोकदर्शी यांनी वर्षावासाचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची निवड का केली, यावर सविस्तर विवेचन केले. कोणताही धर्म चिरकाल टिकण्यासाठी तो विज्ञानाशी सुसंगत असावा, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या मूल्यांना मान्यता देणारा असावा आणि गरिबीचे उदात्तीकरण न करणारा असावा, अशा तीन कसोट्यांवर तो खरा उतरणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
या तिन्ही कसोट्यांवर केवळ बौद्ध धम्मच योग्य ठरतो, म्हणूनच बाबासाहेबांनी या धम्माचा स्वीकार केला, असे त्यांनी सांगितले. बौद्ध धम्माचा प्रसार करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या स्वप्नातील नव्या प्रकारचा धम्मसेवक निर्माण करून जागतिक बौद्ध मिशन सुरू करणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी प्रांजळपणे व्यक्त केले. या कार्यक्रमाला तालुका शाखेचे अध्यक्ष अनिल पावसकर, बौद्धाचार्य सहदेव कदम, खजिनदार सदानंद पावसकर, सहसचिव स्वाती जाधव, सल्लागार मधुकर जाधव, सदस्य अविनाश चेंदवणकर, नाथा चेंदवणकर, सहदेव पावसकर, लक्ष्मण पवार, प्रकाश पवार, मीना पवार तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी राजू अवसरमोल, संदीप जाधव, धम्ममित्र अमोल पावसकर आदी उपस्थित होते. कुंदे, पावशी, सरंबळ, चेंदवणकर, ओरोस, सातोसे, केरवडे यांसह विविध ठिकाणांहून धम्मबांधव आणि भगिनींनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.
सूत्रसंचालन सुनील पवार यांनी तर आभार मधुकर जाधव यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कुंदे गाव शाखेच्या धम्मबंधू-भगिनींनी विशेष परिश्रम घेतले.
