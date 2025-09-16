अतिवृष्टीने त्रस्त शेतकऱ्यांना शासनातर्फे मिळाला दिलासा
अतिवृष्टीने त्रस्त शेतकऱ्यांना
शासनातर्फे मिळाला दिलासा
ई-पीक पाहणीस २० पर्यंत मुदतवाढ
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १६ ः अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकरी त्यांच्या शेतातील पिकांची पाहणी पूर्ण करू शकले नाहीत. यामुळे महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना पीक पाहणी करण्याची आणखी एक संधी दिली आहे. शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणी करण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचा फायदा सर्व शेतकरी बांधवांनी घ्यावा, असे आवाहन सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक नोंदणी महत्त्वाची आहे. भात पिकाला हमीभाव मिळत आहे. त्या नोंदणीसाठी आणि अन्य नुकसान भरपाईकरिता नोंदणी गरजेची आहे. शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणीसाठी शासनाकडून २० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे, असे प्रमोद गावडे यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक पाहणीचे फोटो त्याच दिवशी ॲपवर अपलोड करणे आवश्यक आहे , असे आवाहन गावडे यांनी केले आहे.
कोट
91864
शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणी करण्यासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रात्रीच्या वेळी पीक पाहणी करू नये, कारण अंधारामुळे पिकांचे फोटो स्पष्ट दिसत नाहीत. या मुदतवाढीचा लाभ घेऊन सर्व शेतकऱ्यांनी वेळेत आपली ई-पीक पाहणी पूर्ण करावी.
- प्रमोद गावडे, अध्यक्ष, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, सावंतवाडी तालुका
