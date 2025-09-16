''आरपीडी'' प्रशालेचे क्रीडा स्पर्धेत वर्चस्व
सावंतवाडीः आरपीडी प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी क्रीडा स्पर्धेत यश मिळविले.
‘आरपीडी’ प्रशालेचे क्रीडा स्पर्धेत वर्चस्व
सहा संघांचा सहभागः ‘रोल बॉल’मध्ये विभागीय स्तरासाठी निवड स्पर्धेसाठी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १६ ः क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे आणि जिल्हा प्रशासन सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने आयोजित शालेय क्रीडा स्पर्धा २०२५-२६ मध्ये येथील राणी पार्वतीदेवी (आरपीडी) हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजने वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. पहिल्या गटातील स्पर्धांमध्ये विशेषतः रोल बॉल स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करत शाळेच्या चार संघांनी विभागीय स्पर्धेसाठी आपली जागा निश्चित केली आहे.
या स्पर्धेत आरपीडी हायस्कूलचे एकूण सहा संघ सहभागी झाले. यापैकी १४ वर्षांखालील मुले, १७ वर्षांखालील मुले, १७ वर्षांखालील मुली आणि १९ वर्षांखालील मुली या चार संघांनी प्रथम क्रमांक पटकावून विभागीय स्पर्धेत प्रवेश मिळविला आहे. त्याचबरोबर १९ वर्षांखालील मुले आणि १४ वर्षांखालील मुली या संघांनी जिल्हास्तरीय स्पर्धेत उपविजेतेपद मिळवत उत्तम कामगिरी केली.
विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल शिक्षण प्रसारक मंडळ, सावंतवाडीचे उपाध्यक्ष डॉ. दिनेश नागवेकर, सचिव व्ही. बी. नाईक, खजिनदार सी. एल. नाईक, शाळा समिती अध्यक्ष अमोल सावंत आणि सर्व संस्था सदस्यांनी अभिनंदन केले. प्रशालेचे दिवंगत अध्यक्ष विकासभाई सावंत यांच्या आशिर्वादाने हे यश संपादन झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. या यशासाठी प्रभारी मुख्याध्यापिका संप्रवी कशाळीकर, उपमुख्याध्यापक एस. एन. पाटील, उपप्राचार्य डॉ. सुमेधा नाईक यांच्यासह सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पालक-शिक्षक संघाने विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षकांचे अभिनंदन करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.
