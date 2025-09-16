विद्यार्थ्यांची कला साधना फुलली यशपुष्पात
‘श्री त्रिमूर्ती’ विद्यालय ः संगीत परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १६ ः श्री त्रिमूर्ती संगीत विद्यालय माणगाव विद्यालयातर्फे जुलैमध्ये झालेल्या सुगम संगीत परीक्षांचा कुडाळ केंद्राचा निकाल परंपरेप्रमाणे यावर्षीही १०० टक्के लागला. सुगम संगीत परीक्षेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आले.
यावेळी कुडाळ गटशिक्षणाधिकारी संदेश किंजवडेकर, माजी कुडाळ व नेरूर केंद्रप्रमुख उदय शिरोडकर, पिंगुळी माजी केंद्रप्रमुख वासुदेव मराठे, कथक विशारद नृत्यांगना मृणाल सावंत यांच्या हस्ते यशस्वी विद्यार्थांना प्रमाणपत्र वितरण केले. विविध कला विषयांत विशेष प्रावीण्य व प्रथम क्रमांक मिळविलेल्या विद्यार्थांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी केंद्र संचालक राजाराम गव्हाणकर, चंद्रशेखर आचरेकर, मिनिनाथ आडसरे, भारती बाक्रे, शार्दुल तुरंबेकर आदी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल असा ः गायन-जयेश तेंडुलकर (प्रथम), चंदशेखर आचरेकर (द्वितीय), जान्हवी हर्डीकर (मध्यमा), नीळकंठ गोखले (विशारद). हार्मोनियम वादन-चंद्रशेखर आचरेकर (प्रथम), शिवानी सर्वेकर (द्वितीय), अनुष्का काणेकर (तृतीय), सिद्धी डेगवेकर (मध्यमा), हेमंत तेली (अलंकार भाग-२ गायन) या विद्यार्थ्यांनी विशेष प्राविण्यासह प्रथम क्रमांक पटकावला. परीक्षक वासुदेव सडवेलकर यांनी काम पाहिले.
विद्यालयातर्फे गायन व हार्मोनियम वादनासाठी राजाराम गव्हाणकर, तबला वादनासाठी प्रमोद मुंडये यांनी विद्यार्थांना मार्गदर्शन केले. विद्यालयाने या विषयांचा सुगम संगीताचा अभ्यासक्रम स्वतंत्र केला असून, त्याला कला व सांस्कृतिक कार्य संचालनालय पुणे यांची मान्यता आहे. दहावीच्या २ ते ३ टक्के वाढीव गुणदानासाठी बोर्डाची मान्यता असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव विद्यालय आहे. मौखिक परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाच्या सुगम संगीत कलांगण पुस्तकाचे लेखक गव्हाणकर यांनी प्रकाशन केले. या पुस्तकाचा लाभ घेण्याचे आवाहन उपाध्यक्ष भास्कर गुंजाळ व सचिव विजय भिसे यांनी केले आहे.
