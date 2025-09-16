दापोलीत ओबीसी बांधवांची निदर्शने
दापोली ः नायब तहसीलदार येलवे यांना निवेदन देताना कुणबी समाजोन्नती संघाचे पदाधिकारी.
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १६ : ओबीसी आरक्षण बचाव आणि जातनिहाय जनगणनेच्या मागण्यांसाठी दापोली तहसील कार्यालयासमोर कुणबी समाज व इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) बांधवांनी मुसळधार पावसात निदर्शने केली.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखल्यांच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी काढलेल्या शासननिर्णयाला विरोध करण्यासाठी काल (ता. १५) आंदोलन करण्यात आले. मराठा आणि कुणबी एकच असा युक्तिवाद करत सरकारने हैद्राबाद गॅझेटिअरच्या आधारे हा शासननिर्णय काढला आहे; मात्र, ओबीसी आरक्षणातील मूळ कुणबी समाजाने हा निर्णय घुसखोरीसमान असल्याचे सांगत तीव्र आक्रोश व्यक्त केला. कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई शाखा (दापोली ग्रामीण) यांच्या नेतृत्वाखाली काल सकाळी ११ वाजता सुरू झालेल्या या आंदोलनात तालुक्यातील १७ गटांमधील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या वेळी ओबीसी आरक्षण वाचवा, जातिनिहाय जनगणना करा, अशा घोषणा देत तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढला व निवेदन सादर केले. या वेळी तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना गजानन पडियार यांच्या अध्यक्षतेखाली निवेदन देण्यात आले. या वेळी सल्लागार चंद्रकांत मोहिते, सचिव संदीप खामकर, उपाध्यक्ष राजेश चोगले, अनंत मांडवकर, दिनेश जावळे, चंद्रकांत चोगले, नितीन दुर्गावले, गुणाजी गावणूक यांसह ग्रामीण कार्यकारिणी सदस्य व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
