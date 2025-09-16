आरोही पालखडे हिला ३ सुवर्णपदकं
सावर्डे : आरोहीचे अभिनंदन करताना संचालक शांताराम खानविलकर, सुभाष मोहिरे, अन्वर मोडक, प्राचार्य राजेंद्र वारे व क्रीडाशिक्षक.
जलतरणमध्ये आरोही पालखडेचे यश
जिल्हास्तरीय स्पर्धा ; तीन सुवर्णपदकांची कमाई
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १६ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय आणि जिल्हा क्रीडा कार्यालय यांच्या विद्यमाने रत्नागिरीतील शासकीय जलतरण तलाव येथे नुकत्याच झालेल्या शालेय जलतरण १७ वर्षे वयोगटात खेळवण्यात आलेल्या स्पर्धेत आरोही पालखडे हिने तीन सुवर्णपदके पटकावली. पालखडे ही सावर्डे येथील सह्याद्री शिक्षणसंस्था संचलित गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे. तिने २०० मीटर फ्रीस्टाइल, ४०० मीटर फ्रीस्टाईल व ४०० मीटर मिडले क्रीडाप्रकारात सुवर्णपदक जिंकून उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधून जलतरणपटूंनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. तीव्र स्पर्धेतही आपल्या दमदार खेळाच्या बळावर आरोहीने सुवर्णपदकांची हॅट्ट्रिक करत विद्यालयाचे नाव उज्ज्वल केले. विभागस्तरावर रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची नामी संधी यामुळे सह्याद्री शिक्षणसंस्थेला प्राप्त झाली आहे. आरोहीच्या या यशाबद्दल सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे कार्याध्यक्ष आमदार शेखर निकम, सचिव महेश महाडिक, विद्यालय व्यवस्थापन समितीचे चेअरमन शांताराम खानविलकर, सुभाष मोहिरे, अन्वर मोडक, मुख्याध्यापक राजेंद्रकुमार वारे, उपमुख्याध्यापक विजय चव्हाण यांनी तिचे अभिनंदन करून केले आहे. तिला प्रशिक्षक विनायक पवार, दादासाहेब पांढरे, रोहित गमरे, अमृत कडगावे व प्रशांत सकपाळ यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे.
