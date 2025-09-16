भाजपतर्फे ''सेवा सप्ताहा''चा सुकळवाड, पेंडूरला आढावा
भाजपतर्फे ‘सेवा सप्ताहा’चा
सुकळवाड, पेंडूरला आढावा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १६ : भाजपच्या सेवा सप्ताहाच्या निमित्ताने तालुक्यातील पेंडूर आणि सुकळवाड जिल्हा परिषद विभागात भाजपची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आगामी निवडणुका ताकदीने लढवण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी केला. दरम्यान, पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या मालवण दौऱ्याचे नियोजनदेखील यावेळी केले.
तालुक्यातील पेंडूर जिल्हा परिषद विभागात रविवारी (ता. १४), तर सुकळवाड विभागात सोमवारी (ता. १५) कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकींना जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, विजय केनवडेकर, तालुकाध्यक्ष धोंडू चिंदरकर, शहराध्यक्ष बाबा मोंडकर, माजी बांधकाम सभापती मंदार केणी, महिला शहराध्यक्षा अन्वेशा आचरेकर, सेजल परब, महिमा मयेकर, वैष्णवी मोंडकर, राणी पराडकर, हिमाली अमरे, जिल्हा बँक संचालक बाबा परब, ललित चव्हाण, राजू परुळेकर, महेश मांजरेकर, सुभाष लाड, अजिंक्य पाताडे, युवराज गरुड, पंकज सादये, नारायण लुडबे, विक्रांत नाईक, अरुण मेस्त्री, सतीश वाईरकर, भाई कासवकर, महेंद्र चव्हाण, राजन गावकर आदी उपस्थित होते.
