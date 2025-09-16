लांज्याच्या साहिल सरफरेची निवड
लांजा: शहरात काढण्यात आलेल्या मिरवणूक प्रसंगी ओपन जीपमध्ये साहिल सरफरे आणि ग्रामस्थ.
वायुसेनेत लांजाचा अभिमान
साहिल सरफरे वैद्यकीय साहाय्यकपदी; गौरव मिरवणूक
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १६ ः लांजा शहरातील आगरवाडी येथील युवक साहिल सरफरे याने भारतीय वायुसेनेत वैद्यकीय साहाय्यक या पदावर निवड मिळवत लांजा तालुक्याची मान उंचावली आहे. संपूर्ण भारतातून घेण्यात आलेल्या भरतीप्रक्रियेत साहिलने १५वा क्रमांक मिळवून आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. याबद्दल लांजा शहरातील सीनिअर कॉलेजपासून आगरवाडीपर्यंत भव्य गौरव मिरवणूक काढण्यात आली.
या मिरवणुकीत परिसरातील नागरिक, युवक, महिला व ज्येष्ठांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला. फटाक्यांची आतषबाजी, गुलालाची उधळण, डीजेच्या तालावर युवकांचा जल्लोष आणि भारतमाता की जय, वंदे मातरम.. अशा देशभक्तिपर घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेले. मिरवणुकीवेळी सरफरे यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी महिलांनी औक्षण करून शुभाशीर्वाद दिले तसेच शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, लांजा कबड्डी असोसिएशनचे पदाधिकारी व ग्रामस्थांनीही साहिलचे अभिनंदन केले.
