कुस्ती स्पर्धेत नवाथे विजयी
रत्नागिरी ः येथे घेण्यात आलेल्या कुस्ती स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावणाऱ्या शिवार आंबेरे येथील श्रमिक विद्यालयाची तनवी नवाथे प्रथम.
पावस ः रत्नागिरी येथील शिवाजी क्रीडांगणावर झालेल्या १४ वर्षे वयोगटातील कुस्ती स्पर्धेमध्ये मुलींच्या गटात शिवार आंबेरे येथील श्रमिक विद्यालयातील तन्वी नवाथे हिने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तिची कोल्हापूर येथे होणाऱ्या विभागीय कुस्ती क्रीडास्पर्धेमध्ये निवड झाली आहे. तिला क्रीडाशिक्षक आंबेकर, तरळ, खुटाळे यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. याबद्दल प्राचार्य मधुकर थुळ यांच्यासह संस्थेचे पदाधिकारी यांनी अभिनंदन केले आहे.
लांजा ः तालुक्यातील हर्चे येथील बॅ. नाथ पै प्रशालेचे विद्यार्थी पारितोषिक स्वीकारताना.
जय विज्ञान-जय तंत्रज्ञान
नाटिकेला द्वितीय क्रमांक
पावस ः बॅ. नाथ पै विद्यालय व ज्यु. कॉलेज, हर्चे प्रशालेच्या ‘जय विज्ञान-जय तंत्रज्ञान’ या विज्ञान नाटिकेने तालुक्यात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. त्यात त्रिधा भरणकर, अश्विनी झोरे, सृष्टी मेस्री, साजिदा हाजू, स्वराली डेंगळे, श्रीशांत खानविलकर, स्वप्नेश मांडवकर, आदित्य पाटील या विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. साहाय्यक शिक्षक उदय पाटील यांनी लेखन व दिग्दर्शन तर गणेश मुळ्ये यांनी नेपथ्य व वेशभूषा व रोहित तरळ याने प्रकाशयोजना केली. त्यांना हर्षद तरळ, मोहित गिरकर, चिन्मय जाधव यांचे सहकार्य लाभले. पंचायत समिती शिक्षण विभाग लांजा आयोजित या नाट्यस्पर्धेत ९ शाळांनी सहभाग घेतला होता. या यशाबद्दल अध्यक्ष भाई मयेकर, मुख्याध्यापक बाळासाहेब सरक यांनी कौतुक केले आहे.
