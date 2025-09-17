सॉफ्टबॉल टेनिस स्पर्धेत कट्टा हायस्कूलचे वर्चस्व
सॉफ्टबॉल टेनिस स्पर्धेत
कट्टा हायस्कूलचे वर्चस्व
विजेत्यांची विभागीय स्तरासाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १७ ः जिल्हास्तरीय सॉफ्टबॉल टेनिस स्पर्धेत वराडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कट्टा (ता. मालवण) प्रशालेने उल्लेखनीय यश मिळविले.
१४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात मधुर पेंडूरकर याने द्वितीय, वेदांत म्हाडगुत याने तृतीय क्रमांक, १७ वर्षांखालील मुलींच्या गटात ध्रुवी भाट हिने प्रथम, आदिश्री कुबल हिने द्वितीय, तनया बोडये हिने चौथा क्रमांक मिळविला.
१७ वर्षांखालील मुलांच्या गटात गौरांग वाईरकर याने प्रथम, रुद्र लाड तृतीय, अथर्व गायकवाड याने चौथा, १९ वर्षांखालील मुलांच्या गटामध्ये अथर्व फाटक याने प्रथम, संकल्प पेंडूरकर द्वितीय, जयराम घाडीगावकर तृतीय, यश चव्हाण याने चौथा, साहिल खोत याने पाचवा क्रमांक पटकावला. तसेच १९ वर्षांखालील मुलींच्या गटामध्ये कृतिका लोहार हिने प्रथम, जागृती झोरे द्वितीय, विधी गावडे तृतीय, सिद्धी महाभोज हिने चौथा, हर्षिता गावडे हिने पाचवा क्रमांक मिळविला. एक ते पाच क्रमांकाने विजयी झालेल्या सर्व खेळाडूंची कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
या विद्यार्थ्यांना शाळेचे क्रीडा विभाग प्रमुख संजय पेंडूरकर, क्रीडाशिक्षक किसन हडलगेकर व भूषण गावडे यांचे मार्गदर्शन लाभले. मुख्याध्यापिका देवयानी गावडे, पर्यवेक्षक महेश भाट आदींनी अभिनंदन केले आहे. कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विश्वस्त कर्नल शिवानंद वराडकर, ॲड. एस. एस. पवार, अध्यक्ष अजयराज वराडकर, उपाध्यक्ष आनंद वराडकर, शेखर पेणकर, सचिव सुनील नाईक, विजयश्री देसाई, सहसचिव साबाजी गावडे, खजिनदार रवींद्रनाथ पावसकर, शालेय समिती अध्यक्ष सुधीर वराडकर आदींनी स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
