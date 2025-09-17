‘सिंधुरत्न’तर्फे द्विविजा आश्रमास मदत
‘सिंधुरत्न’तर्फे द्विविजा आश्रमास मदत
तळेरे : सिंधुरत्न ग्लोबल फाउंडेशन कणकवलीच्या अध्यक्षा अभिनेत्री अक्षता कांबळी यांनी प्रतिवर्षाप्रमाणे पितृपक्षात आपल्या सहकाऱ्यांसह असलदे येथील स्वस्तिक फाउंडेशन संचलित द्विविजा वृद्धाश्रम येथे अन्नदान व आर्थिक मदत केली. भजनी बुवा दुर्गेश मिठवाबकर यांनी आश्रमामधील आजी-आजोबांसाठी सुश्राव्य भजन करून सर्वांना मंत्रमुग्ध केले. या वृद्धाश्रमामध्ये साठ आजी-आजोबा आहेत. पारंपरिक श्राद्ध कर्म घरी करून आपण एका दिवसाचे जेवण आश्रमात दान करावे, असे आवाहन अभिनेत्री कांबळी यांनी केले. यावेळी फाउंडेशन सदस्य मिलन पाटील, वैशाली राणे, रोहिणी तावडे, श्रद्धा पाटील, माधवी मिठबावकर, विशाखा तोंडोलकर, प्रतीक्षा बांदिवडेकर, बुवा दुर्गेश मिठबावकर, तबला मेघपर्ण एकावडे, पखवाज चिन्मय माधव, अनिल कांबळी, सागर पाटील उपस्थित होते. यावेळी आश्रम संचालक संदेश शेट्ये यांनी आभार मानले.
सातार्डा प्रशालेस स्टिलची ताटे प्रदान
आरोंदा ः महात्मा गांधी विद्या मंदिर हायस्कूल सातार्डा प्रशालेला मिलन सातोस्कर, सायली सातोस्कर व गोविंद ओक यांनी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेसाठी विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक स्टिलची १२० ताटे देणगी स्वरुपात दिली. यासाठी सातोसे गावचे पोलिसपाटील संदीप सातार्डेकर व सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद मांजरेकर यांनी विशेष प्रयत्न केले. मुख्याध्यापक प्रशांत सावंत, पोषण आहार विभाग प्रमुख गणेश कुंदे व शाळा समिती सदस्य अमेय सातार्डेकर यांच्याकडून साहित्य प्रदान करण्यात आले. यावेळी सातोस्कर कुटुंबियांसह सातार्डेकर व मांजरेकर यांचे शाळा समिती, सातार्डा मध्यवर्ती संघ मुंबई आदींनी आभार मानले.
