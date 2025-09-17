92136
‘स्वप्ननगरी’ ठरवा, मेहनतीने ती जिंका
ॲड. सावंत ः नवोदय विद्यालयात मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः सांगेली येथील जवाहरलाल नवोदय विद्यालयातील दहावी व बारावीच्या विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘आजचे बदलते स्पर्धात्मक युग आणि सामाजिक बदल’ या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे जिल्हा सचिव ॲड. संतोष सावंत यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य ए. जी. कांबळे, गणित शिक्षक मतीन खान, ग्रंथपाल ओमप्रकाश जिज्ञास, मराठी शिक्षक जे. बी. पाटील, कारिवडे हायस्कूलच्या शिक्षिका अर्चना सावंत, जिल्हा रुग्णालयाच्या परिचारिका श्रद्धा सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. ॲड. सावंत यांचे प्रा. कांबळे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. आजच्या स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी संयम, मेहनत, अपार कष्ट आणि स्वतःवरील आत्मविश्वास जागृत करून आपल्या ध्येयाची ‘स्वप्ननगरी’ निश्चित करावी. हीच वास्तव्याची नगरी तुमच्या अंगी असलेल्या गुणांचे खरे प्रगतीपत्रक आणि जीवनाची गुरुकिल्ली ठरेल, असे त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले. प्रा. कांबळे यांनी, विद्यार्थी केवळ शास्त्र शाखेत असले तरी त्यांना कला आणि इतर शाखांची माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच सामाजिक भान जपण्यासाठी अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, असे सांगितले. शिक्षक खान यांनी आभार मानले.
