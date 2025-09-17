राजापूर-लम्पीने मृत जनावरांच्या आकडेवारीत हेराफेरी
लम्पीने मृत जनावरांच्या आकडेवारीत हेराफेरी
संगमेश्वर, राजापुरातील प्रकार ; तीन जनावरांचा मृत्यू, कागदावर एकच
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर/संगमेश्वर, ता. १७ ः दोन वर्षापूर्वी थैमान घालणाऱ्या आणि जनावरांना होणाऱ्या लम्पी आजाराने डोके वर काढलेले आहे. राजापूरमध्ये १० तर संगमेश्वरमध्ये १८ जनावरांना लम्पी झाल्याचे पशूविभागाकडून सांगण्यात आले. संगमेश्वर तालुक्यात लम्पीमुळे मृत पावलेल्या जनावरांच्या आकडेवारीत तफावत असल्याचे दिसत आहे. संगमेश्वर तालुक्यात एका जनावराचा मृत्यू झाल्याचे अहवालातील आकडेवारीत दाखवण्यात आले आहे; मात्र प्रत्यक्षात ३ जनावरे मृत पावल्याचे पुढे आले आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधल्यानंतर पुढे आला आहे. असे सर्वत्र होत असेल तर लम्पीबाधित मृतांची आकडेवारी वाढण्याची शक्यता आहे.
राजापूर तालुक्यात लम्पीबाधित जनावरांना लसीकरण केले जात आहे तसेच जनावरांच्या आरोग्यासाठी विविध उपाययोजना व आवश्यक उपचार करण्यावर पशुवैद्यकीय विभागाने भर दिल्याचे राजापूर पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. वैभव चोपडे यांनी सांगितले. राजापूर तालुक्यातील लम्पी आजाराचा संसर्ग नियंत्रणात असल्याचेही त्यांनी सांगितले; मात्र, शेतकर्यांनीही लम्पी आजाराचा संसर्ग वाढू नये, या दृष्टीने योग्य ती काळजी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी सांगितले.
दोन वर्षापूर्वी लम्पी आजाराच्या संसर्गाने राज्याच्या विविध भागात थैमान घातले होते. त्या वेळी राजापूर तालुक्यातील १५०हून अधिक जनावरांना लम्पीची बाधा झाली होती. काही जनावरे दगावलीही होती. लम्पीचा फैलाव रोखण्यासाठी पशुवैद्यकीय विभागाकडून जोरदार प्रयत्न आणि उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. लम्पीप्रतिबंध लसही टोचण्याचा कार्यक्रम पशूविभागाने हाती घेतला होता; मात्र यंदा शेतीचा हंगाम पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसातच लम्पीने डोके वर काढले आहे. राजापूर तालुक्यातील गोठणेदोनिवडे, नेरकेवाडी येथील गुरांना लम्पीचा संसर्ग झाला होता. तेथील जनावरांवर उपचार करण्यात आले असल्याचे डॉ. चोपडे यांनी सांगितले.
राजापूरबरोबरच संगमेश्वर तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणात लम्पीचे पशू सापडत आहेत. कडवई आरोग्यकेंद्राच्या परिसरात ११ पशूंना लम्पी झाल्याचे शेतकरी संतोष भडवळकर यांनी सांगितले तसेच या परिसरात ५ जनावरांचा मृत्यू झाला असून, त्यातील २ जनावरांचा मृत्यू लम्पीने झाल्याचे निश्चित आहे; मात्र त्या परिसरातील उर्वरित ३ जनावरांच्या मृत्यूबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. संगमेश्वर तालुक्यात १ लम्पीबाधित जनावराचा मृत्यू झाल्याचे पशुविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कडवईमध्ये आणखी २ जनावरे लम्पीने मृत पावल्याचे स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांनी सांगितले. याबाबत पशुधन विकास अधिकाऱ्यांकडे खात्री केली असता, त्याला दुजोरा मिळाला तसेच त्यांची नोंद वरिष्ठांना दिल्याचे सांगितले होते.
कोट
देवरूख परिसरात लम्पीबाधित असलेली गुरे आढळली तर त्यांच्यावर तातडीने उपचार केले जात आहेत तसेच आजुबाजूच्या परिसरातील गुरांना लस उपलब्ध करून दिली जात आहे.
- डॉ. युवराज शेट्ये, सहाय्यक आयुक्त, पशुधन विभाग
चौकट
लसीकरणात गोंधळ
लम्पीच्या लसीकरणातही गोंधळ सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. जनावरांना लसीकरण करताना पशुविभागाला एका सिरीनमध्ये किंवा एका बाटलीतील औषध ५० जनावरांसाठी वापरले जाते. तसे केले नाहीतर ते औषध वाया जाते. या गोंधळात संगमेश्वर तालुक्यातील काही जनावरांचे लसीकरण रखडल्याचे पुढे आले आहे. याबाबत योग्य तो तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.
