भाजपतर्फे तेर्सेबांबर्डेत वृक्षारोपण अभियान
भाजपतर्फे तेर्सेबांबर्डेत
वृक्षारोपण अभियान
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १७ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त घेण्यात येणाऱ्या ''सेवा पंधरवडा'' अंतर्गत आज तेर्सेबांबर्डे येथील रामेश्वर मंदिर येथे मोदी यांना देशसेवा करण्यासाठी उदंड व निरोगी आयुष्य मिळावे, असे साकडे रामेश्वर चरणी घालण्यात आले. यानिमित्त मंदिर परिसरात ''एक पेड माँ के नाम'' अंतर्गत वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश सावंत, तालुकाध्यक्ष संजय वेंगुर्लेकर, राजू राऊळ, मोहन सावंत, युवा मोर्चा कुडाळचे तालुकाध्यक्ष रूपेश कानडे, सरचिटणीस योगेश बेळणेकर, तेर्सेबांबर्डेचे सरपंच रामचंद्र परब, हुमरसचे सरपंच सीताराम तेली, माजी पंचायत समिती सदस्य श्वेता लंगवे, गुणाजी जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष अ. जा. जमाती मोर्चा, किसान मोर्चा तालुकाध्यक्ष वैभव शेणई, शक्ती केंद्रप्रमुख सोनू मेस्त्री, बूथ अध्यक्ष संतोष डिचोलकर, झारापचे बूथ अध्यक्ष अमोल तेली, रुपेश बिडये, रमेश परब, ग्रामपंचायत सदस्य माधवी कानडे, रेश्मा परब, प्रभाकर डिचोलकर, सागर कोरगावकर, पिंट्या साटेलकर, प्रदीप परब, प्रीतेश धुरी, गणपत डिचोलकर, बाळा सडेकर, कमलाकांत शेणई, दिवाकर कानडे, वैभव पवार, अंकुश बांबर्डेकर, मनोहर कुबल, विभावरी चव्हाण आदी भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
