सिंधुदुर्ग महाविद्यालयात आज मार्गदर्शन शिबिर
सिंधुदुर्ग महाविद्यालयात
आज मार्गदर्शन शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १७ : मर्चंट नेव्हीमधील करिअरच्या संधींबाबत रहेमान इन्स्टिट्यूट, नवी मुंबई यांच्या वतीने तालुक्यातील विद्यार्थ्यांसाठी उद्या (ता. १८) सकाळी ८ वाजता स. का. पाटील महाविद्यालयात मोफत मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष आशिष पेडणेकर यांच्या पुढाकाराने आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन दिले जात आहे. या शिबिरात विद्यार्थ्यांना मर्चंट नेव्ही म्हणजे काय0 प्रवेशासाठी लागणारी पात्रता आणि प्रशिक्षण प्रक्रिया, प्रशिक्षणानंतरच्या नोकरीच्या संधी, मोठ्या जहाजांवरील राहणीमान, जगभर प्रवास करण्याची संधी या विषयावर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. शिबिरात कॅप्टन मकरंद सरदेसाई, अश्विन देशमुख, प्रमोद म्हात्रे आणि नियती पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वराडकर हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेज, कट्टा येथे उद्या (ता. १८) सकाळी १० वाजता स्वतंत्र शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे मार्गदर्शन पूर्णपणे मोफत आहे. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे गव्हर्नर कौन्सिल सदस्य विजय केनवडेकर यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.