चिपळूण-आठवड्यातून एका वाडीत स्वच्छतेचा निर्धार

चिपळूण ः खेर्डीतील गामसभेला महिलाभगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
आठवड्यातून एका वाडीत स्वच्छतेचा निर्धार
खेर्डी ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा; विविध उपक्रमात महिला सक्रिय सहभागी होणार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ ः गावात सर्वत्र सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राहावी, यासाठी महिलांनी योगदान द्यावे. त्यासाठी दर आठवड्यातून एकदा वाडीवाडीत स्वच्छता अभियान राबवण्याचे ठरवण्यात आले. प्रत्येक कुटुंबाने कापडी पिशव्यांचा वापर करून प्लास्टिक बंदी करावी. कचरा संकलनासाठी ग्रामपंचायतीने घंटागाडीची सोय केली असून, तेथेच कचरा देण्याचे आवाहन ग्रामसभेत करण्यात आले.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या जनजागृतीसाठी खेर्डी ग्रामपंचायतीत झालेल्या ग्रामसभेत नारीशक्ती मोठ्या संख्येने सहभागी झाली. या अभियानातून राबवण्यात येणाऱ्या स्वच्छतेसह विविध उपक्रमात सक्रिय सहभागी होण्याचे महिलांनी ठरवले. गावात प्रभावीपणे अभियान राबवण्यासाठी विविध समित्या स्थापन करून त्यास चालना देण्याचा निर्णय एकतमाने घेण्यात आला. गावांच्या स्वच्छता, पोषण, आरोग्य, शाश्वत विकासासाठी ''लोकसहभागातून राज्य सरकारने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान'' प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या अभियानात लोकसहभाग वाढावा, ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी बुधवारी (ता. १७) ग्रामपंचायतीत विशेष ग्रामसभा झाली. खेर्डीतील ग्रामसभेचा कोरम सहजासहजी पूर्ण होत नाही; मात्र बुधवारी झालेल्या ग्रामसभेस महिला भगिनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाल्या होत्या. सरपंच माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामपंचायत अधिकारी संदीप कदम यांनी अभियानाची माहिती दिली.
सरपंच सुगंधा माळी व उपसरपंच अभिजित खताते यांनी महिलांना मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान उपक्रमात महिलांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले. सर्वांच्या सहयोगातून हे अभियान प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी प्रकाश पाथरूड, विजय शिर्के, हरिश्चंद्र यादव, मुख्याध्यापक यादव, अनिल फाळके उपस्थित होते.
ग्रामसभेतील उपयुक्त सूचना
ग्रामस्थांनी घरपट्टी, पाणीपट्टी वेळेत जमा करावी याकरिता ग्रामपंचायतीने उपलब्ध केलेल्या आधुनिक साधनसामुग्रीचा वापर करावा. गावातील सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्थांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करून लोकसहभागातून पावसाच्या पडणाऱ्या आणि उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद ठेवून त्याच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करावा. अपारंपरिक सौरऊर्जेचा वापर करण्यावर ग्रामस्थांनी भर द्यावा, त्यासाठी आवश्यक ती माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात येईल.
