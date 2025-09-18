रक्तदानातून मोदींच्या कार्याला सलाम
swt1730.jpg
वेंगुर्ले : महारक्तदान शिबिराचे उद्घाटन करताना भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत. सोबत मनीष दळवी, प्रसन्ना देसाई, प्रा. डॉ. धनंजय गोस्वामी, विष्णू परब, सुरेंद्र खामकर, सुहास गवंडळकर, अॅड. सुषमा प्रभुखानोलकर आदी.
रक्तदानातून मोदींच्या कार्याला सलाम
प्रभाकर सावंत ः वेंगुर्लेत महारक्तदान शिबिरात १२६ जणांते रक्तदान
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १७ ः देशाला जगात मानाचे स्थान देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले कार्य कधीही विसरता येणार नाही. देशातील १२० कोटींपेक्षा अधिक जनतेचा कुटुंबप्रमुख म्हणून त्यांनी प्रत्येकाचे आयुष्यमान उंचावेल, अशा योजना अंमलात आणल्या आहेत. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्ह्यात सेवा पंधरवडा साजरा करण्याची कल्पना भाजपने प्रत्यक्षात साकार केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून आयोजित केलेल्या महारक्तदान शिबिराला १२६ दात्यांनी रक्तदान करून मोदींच्या कार्याला सलाम केला आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी येथे केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून भाजपने येथे आयोजित केलेल्या महारक्तदान शिबिरात १२६ दात्यांनी रक्तदान केले. भाजपतर्फे पंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून सेवा पंधरवडा साजरा केला जात आहे. याचेही उद्घाटन जिल्हाध्यक्ष सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी व बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. धनंजय गोस्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. व्यासपीठावर तालुका भाजप मंडळ अध्यक्ष विष्णू उर्फ पपू कुबल, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य अॅड. सुषमा प्रभु-खानोलकर, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, माजी नगरसेवक सुहास गवंडळकर, महिला मोर्चा तालुकाध्यक्ष सुजाता पडवळ, मच्छीमार नेते दादा केळुसकर, पदाधिकारी साईप्रसाद नाईक, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष प्रणय वायंगणकर, महेंद्र मातोंडकर आदी उपस्थित होते.
दळवी यांनी, मोदींचा हा ७५ वा वाढदिवस असल्याने किमान ७५ जणांचे रक्तदान असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, मात्र या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत १०० हून अधिक जणांनी रक्तदान करून पंतप्रधानांच्या कार्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली, असे सांगितले. प्रा. गोस्वामी, प्रसन्ना देसाई यांनी मनोगत व्यक्त केले. शिबिर यशस्वी होण्यासाठी वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्गचे सचिव प्रा. डॉ. सचिन परुळकर, विधी नाईक, जान्हवी सावंत, चैताली निकम, प्रा. राम चव्हाण, हेमंत गावडे, प्रा. सदाशिव सनगर, बापू वेंगुर्लेकर, धीरज आळवे, प्रथमेश देसाई, सानिया वराडकर, सिंधू रक्तमित्रचे जिल्हा उपाध्यक्ष महेश राऊळ, तालुकाध्यक्ष आबा चिपकर, गोवा समन्वयक संजय पिळणकर, अलिस्टर ब्रिटो, अश्वेता माळकर आदींनी मेहनत घेतली. सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. सचिन परुळकर यांनी केले.
चौकट
सर्वोत्कृष्ट पुरस्काराबाबत खर्डेकर कॉलेजचा सन्मान
या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून गेल्या अनेक वर्षांपासून वेंगुर्लेसारख्या छोट्या शहरात महाविद्यालयीन शिक्षणाची सेवा देणाऱ्या बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाचा मानचिन्ह, सन्मानचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला. मुंबई विद्यापीठाचा सर्वोत्कृष्ट ग्रामीण महाविद्यालय हा पुरस्कार महाविद्यालयाला प्राप्त झाल्याबद्दल हा सन्मान करण्यात आला. प्रा. गोस्वामी व स्थानिक संस्था प्रतिनिधी सुरेंद्र चव्हाण यांनी हा पुरस्कार प्रभाकर सावंत व मनीष दळवी यांच्याकडून स्वीकारला.
