भाजपचा निवडणुका जिंकण्याचा आचऱ्यातील बैठकांमध्ये निर्धार
आचऱ्याच्या बैठकांत भाजपतर्फे
निवडणुका जिंकण्याचा निर्धार
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १९ : आचरा जिल्हा परिषद आणि आडवली जिल्हा परिषद मतदारसंघातील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या आगामी दौऱ्याचे नियोजन तसेच प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नियुक्तीबद्दल अभिनंदनपर ठराव संमत करण्यात आला. यावेळी आगामी जिल्हा परिषद निवडणुका एकजुटीने जिंकण्याचा निर्धार पदाधिकाऱ्यांनी केला.
बैठकीस जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष धोंडू चिंदरकर, शहराध्यक्ष बाबा मोंडकर, महेश मांजरेकर, मंदार केणी, राजू परुळेकर, राजन गावकर, अन्वेशा आचरेकर, महिमा मयेकर, दीक्षा गावकर, दिव्या कोचरेकर आदी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री राणे यांच्या दौऱ्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत जोरदार स्वागताची तयारी दर्शवली. प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारल्याबद्दल रवींद्र चव्हाण यांचे अभिनंदन करण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला. या बैठकीचा मुख्य उद्देश आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीचे नियोजन करणे हा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त या बैठकीच्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले. बैठकीत भाजपचे स्थानिक नेते, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि बूथ प्रमुख सहभागी झाले. सर्वांनी निवडणुकीसाठी रणनीती आखण्याचे आणि गावागावात पक्ष पोचवण्याचे आश्वासन दिले.
