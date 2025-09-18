''पंचायत राज''मुळे गतिमान विकास
आजगावः पंचायत राज अभियनाबाबत मार्गदर्शन करताना सीइओ रवींद्र खेबुडकर. सोबत सरपंच यशश्री सौदागर व इतर.
पंचायत राज अभियानामुळे गतिमान विकास
रवींद्र खेबुडकरः आजगावात अभियानास ग्रामस्थांचा प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. १८ः पंचायत राज हे अभियान हा एक उत्सव समजून सर्वांनी या अभियानात एकत्रित येऊन काम करायचे आहे. शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. अभियान यशस्वी करण्यासाठी व गावच्या विकासासाठी आतापासूनच सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी आजगाव येथे केले.
संपूर्ण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर कालावधीत राबविण्यात येत आहे. आजगाव येथील प्राथमिक शाळा क्रमांक १ येथे या अभिनयाबाबत माहिती व मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबुडकर उपस्थित राहून हे अभियान उत्स्फूर्तपणे राबविण्याचे आवाहन केले. यावेळी खेबुडकर यांच्या हस्ते अभियानाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी अभियानाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाचे थेट प्रेक्षपण उपस्थितांना दाखविण्यात आले.
श्री. खेबुडकर यांनी गावातील कचरा, प्लास्टिक मुक्त करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. आरोग्य विषयक विविध योजनांची त्यांनी माहिती दिली. त्यांच्या हस्ते आजगाव ग्रामपंचायतीच्या वेबसाईटचा प्रारंभ करण्यात आला. तसेच ग्रामपंचायत व आरोग्य विभागाच्या वतीने घेतलेल्या ग्रामस्थांसाठीच्या आरोग्य शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. या शिबिराबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
कार्यक्रमाची सुरुवात उपस्थित मान्यवरांच्या स्वागताने तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज, संत गाडगेबाबा यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार घालून व दीपप्रज्वलनाने करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अमित मेश्राम, सावंतवाडी गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती) वासुदेव नाईक, आजगाव सरपंच यशश्री सौदागर, उपसरपंच सुशील कामटेकर, तालुका समन्वयक अंकुश जंगले, कृषी अधिकारी शुभदा कविटकर, आजगाव-धाकोरे ग्राम महसूल अधिकारी नागराज चंद्रपगोळ, मंडळ अधिकारी (आजगाव) कैलास गावडे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विक्रम मस्के, विलासानंद मठकर, दत्तगुरू कांबळी, संदीप गवस आदी उपस्थित होते. खेबुडकर यांच्या हस्ते घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना प्राथमिक स्वरुपात चावी तसेच आभा कार्ड देण्यात आले. सूत्रसंचालन कृषी अधिकारी शुभदा कविटकर यांनी केले. आभार सरपंच सौदागर यांनी मानले.
चौकट
अभियान यशस्वी कराः केसरकर
माजी शिक्षणमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या विशेष प्रयत्नाने आजगाव गावात हे अभियान राबविण्यात आले. आमदार केसरकर यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या अभियानाबाबत माहिती दिली. सर्वांनी एकत्र येत हे अभियान यशस्वीपणे राबवण्याचे आवाहन करून शुभेच्छा दिल्या.
