परुळेबाजार येथे ग्रामसभेत ''पंचायतराज''बाबत मार्गदर्शन
92384
परुळेबाजार येथे ग्रामसभेत
‘पंचायतराज’बाबत मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १९ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान निमित्ताने ग्रामपंचायत परुळेबाजार येथे आयोजित ग्रामसभा उत्साहात झाली. यावेळी बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत, पंचायत समिती विस्तार अधिकारी जयेश राऊळ यांची विशेष उपस्थिती होती.
या ग्रामसभेचा प्रारंभ सरपंच प्रणिती आंबडपालकर आदींच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची रुपरेषा आणि ग्रामस्थांचा सहभाग याबाबत ग्रामसभा निरीक्षक यांनी मार्गदर्शन करत अभियानात ग्रामस्थांनी एकजुटीने सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. या ग्रामसभेला सदस्य तन्वी दुधवडकर, सीमा सावंत, नमिता परुळेकर, सुनाद राऊळ, अभय परुळेकर, पोलिसपाटील संदेश पवार, जान्हवी खडपकर, शिक्षक दत्तात्रय म्हैसकर, शालिका पाटील, रवींद्र गोसावी आदींसह आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, सीआरपी, बचतगट प्रतिनिधी, ग्रामस्थ व महिला उपस्थित होत्या. सरपंच आंबडपालकर यांनी अभियानाची सविस्तर माहिती उपस्थित ग्रामस्थांना दिली. यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दाखविण्यात आले. उपसरपंच संजय दुधवडकर आदींनी स्वागत केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.