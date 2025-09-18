-नेहरू सेंटरमध्ये उमटणार कोकणी मुद्रा
अमृता प्रसादे, निखिल पाथरे
संमगेश्वर ः अमृता प्रसादे आणि निखिल पाथरे यांनी काढलेल्या अप्रतिम कलाकृती
मुंबईतील नेहरू सेंटरमध्ये उमटणार कोकणी मुद्रा
अमृता, निखिल यांच्या कलाकृती ; २३ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान वरळीत प्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १८ ः कोकणच्या विविध भागात फिरून चित्रकार अमृता आणि निखिल यांनी चितारलेले कोकणचे सौंदर्य एकाहून एक सुंदर अशा चित्रांच्या माध्यमातून कलारसिकांना वरळी (मुंबई) येथील नेहरू सेंटर कलादालनात २३ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान पाहता येणार आहेत.
संगमेश्वर येथील चित्रकार अमृता प्रसादे आणि पती निखिल पाथरे यांनी हे कोकणी मुद्रांचे प्रदर्शन भरवले असून, या प्रदर्शनाचे उद्घाटन चित्रकार विक्रांत शितोळे यांच्या हस्ते २३ सप्टेंबरला सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे. या वेळी कलाक्षेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. कलारसिकांनी या प्रदर्शनाचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन चित्रकार अमृता आणि निखिल यांनी केले आहे.
चित्रकार अमृता हिचे माध्यमिक शिक्षण पैसाफंड इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले. बालपणापासूनच तिला कलेची आवड असल्याने तिने शासकीय रेखाकला परीक्षेत अ श्रेणी प्राप्त करून पुढे कलाक्षेत्रात उच्च शिक्षण घेऊन करिअर करायचे ठरवले. उच्च कलाशिक्षणासाठी ती मुंबईला गेली आणि तेथे टेक्स्टाईल डिझाईनचा डिप्लोमा केला. काहीकाळ अमृताने खासगी कंपनीत नोकरी केली आणि नंतर चित्रकार आणि वेबडिझायनर पती निखिलसोबत स्वतंत्रपणे कला व्यवसाय सुरू केला.
चौकट
पेनातील रेखाटने विशेष आकर्षण
मुंबईत व्यवसाय केला तरी कोकणजवळ घट्ट नाळ जोडली गेली असल्यामुळे अमृता आणि निखिल यांनी कोकणच्या विविध भागात फिरून येथील मंदिरे, समुद्रकिनारे, घरे, धबधबे यांचे कुंचल्याच्या साह्याने उत्तम चित्रण केले. याच कोकणी मुद्रांचे प्रदर्शन त्यांनी नेहरू सेंटरमध्ये भरवले आहे. अमृता ही स्केचमास्टर असल्यामुळे तिची पेनातील रेखाटने प्रदर्शनाचे खास आकर्षण ठरणार आहे.
