स्पर्धात्मक वाटचालीत आव्हाने स्वीकारा
ऐश्वर्या काळुसे ः कुडाळात ‘फातिमाबी’ ट्रस्टतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १८ ः स्पर्धात्मक युगात वाटचाल करताना विद्यार्थ्यांनी येणारी आव्हाने स्वीकारली पाहिजेत, तरच आपण या स्पर्धेत टिकू शकतो, असे प्रतिपादन प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे यांनी कुडाळ मस्जिद मोहल्ला येथे सांस्कृतिक मेळाव्यात केले.
विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्याच्या उद्देशाने कुडाळ शहरातील फातिमाबी मेमोरियल ट्रस्ट आणि फातिमाबी जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक उर्दू सेमी इंग्लिश स्कूल मस्जिद मोहल्ला यांच्यातर्फे १७ व्या जिल्हास्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रांताधिकारी काळुसे होत्या. यावेळी ज्येष्ठ उद्योजक तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा मुस्लिम समाज उत्कर्ष समिती अध्यक्ष मुश्ताक शेख नगरसेवक अॅड. राजीव कुडाळकर, अब्दुल रहमान, अहमद शेख, नगरसेविका आफ्रिन करोल, फातिमाबी मेमोरियल ट्रस्टचे हमीद शेख, समद शेख, परीक्षक मौलाना अफजल. मौलाना मुकीब, मुख्याध्यापिका सारा जमीर, अहमद शेख, रहेमतबी शेख, अनिसा शौकत, शेख आफरीन, नासीर शेख, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नऊ जिल्हा परिषद उर्दू शाळांचे विद्यार्थी शिक्षक उपस्थित होते.
उद्योजक शेख यांनी, गेली १७ वर्षे फातिमाबी मेमोरियल ट्रस्ट ही स्वतःच्या खर्चातून शिक्षणासह मुलांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी काम करत आहे. हे कार्य कौतुकास्पद आहे. या सांस्कृतिक कार्यक्रमात सिंधुदुर्गातील देवगड, विजयदुर्ग, सावंतवाडीसह अन्य तालुके सहभागी झाले, हे विशेष आहे, असे सांगितले. नगरसेवक अॅड. कुडाळकर, करोल यांनी शाळेसाठीच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. आफरीन शेख व अनिसा शेख यांनी सूत्रसंचालन केले.
सांस्कृतिक महोत्सव कौतुकास्पद
श्रीमती काळुसे म्हणाल्या, ‘‘फातिमाबी ट्रस्टच्या माध्यमातून गेली सतरा वर्षे शिक्षणासह विद्यार्थ्यांचे कलागुण विकसित करण्यासाठी सांस्कृतिक महोत्सव घेतले जातात, हे निश्चितच कौतुकास्पद आणि मुलांसाठी प्रेरणादायी बाब आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे कार्यक्रम प्रत्येक शाळेत झाले पाहिजेत. शिक्षणाबरोबरच कला क्षेत्रसुद्धा महत्त्वाचे आहे. शाळेच्या गरजा व मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी आमच्या माध्यमातून निश्चितच प्रयत्न केले जातील.’’
