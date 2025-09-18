-कुपोषित बालकांची संख्या शून्य करा
कुपोषित बालकांची संख्या शून्य करा
उदय सामंत ः महिलांनी आरोग्याकडे लक्ष द्यावे
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ : जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग यांनी एकत्रित काम करून आरोग्याच्या सुविधा महिलांना द्याव्यात. कुपोषित बालकांची संख्या शून्य करावी त्याचबरोबर कुपोषित माता आहेत का, याचीही तपासणी करावी. त्यांना सशक्त करायला हवे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियानाच्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, पोलिस उपअधीक्षक राधिका फडके, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. जिज्ञासा भाटिया, जिल्हा परिषद सदस्य बाबू म्हाप, नगराध्यक्ष राहुल पंडित आदी उपस्थित होते.
कोरोनाकाळात आरोग्य विभागाचे काम राज्यांनी पाहिले आहे. हा विभाग रुग्णांसाठी देव होऊन काम करत होता. अशा महामारीतून महाराष्ट्र बाहेर पडला कारण, पोलिस, आरोग्य विभागाने चांगले काम केले. महिलांनीदेखील आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नये. शासकीय रुग्णालयाने परिसर स्वच्छतेकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे. नर्सिंग कॉलेजच्या इमारतीसाठी आवश्यक १३ कोटींचा निधी येत्या काही दिवसात शासनाकडून मंजूर करून आणू, असे आश्वासन पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.
चौकट
कर्करोग संरक्षणासाठी लसीकरण
कर्करोगापासून स्त्रियांचे संरक्षण करण्याचे काम एचपीव्ही लस करते. जिल्ह्यातील ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील ५० हजार मुलींसाठी हे लसीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी लागेल तेवढा निधी दिला जाईल. महिला, माता, मुलींना आरोग्य विभागाने आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी, अशी सूचना मंत्री सामंत यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.