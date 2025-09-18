हर्णे बाजारपेठेत वाहतूक कोंडी
दापोली ः अरुंद रस्ता आणि वाढीव बांधकामामुळे हर्णै बाजारपेठेत अडकलेली एसटी.
हर्णै बाजारपेठेत नित्याचीच वाहतूक कोंडी
ग्रामपंचायतीकडे कारवाईची मागणी; चालकांचा बेशिस्तपणा, वाढीव बांधकामांमुळे रस्ता अरुंद
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १८ : तालुक्यातील हर्णै बाजारपेठेत रस्त्यालगत केलेल्या वाढीव बांधकामांमुळे सतत वाहतूक कोंडी होत आहे. पर्यटकांची वाढती गर्दी, बाजारातील गोंधळ आणि अनियंत्रित पार्किंग यामुळे येथील रस्त्यांवर सतत वाहनांच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. त्याचा स्थानिकांसह पर्यटकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
बुधवारी (ता. १७) रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास मेडिकलजवळ एसटी वाहतूक कोंडीत अडकली होती. अरुंद रस्ता, दुतर्फा असलेली दुकानांची बेशिस्त पार्किंग आणि रस्त्यातच दुचाकी–चारचाकी थांबवून गप्पा मारणाऱ्या चालकांमुळे एसटी चालकाला बस पुढे नेण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत होती. बुधवारी सायंकाळी झालेल्या वाहतूककोंडीत एसटी रस्त्यालगत बांधलेल्या पायरीच्या कडप्प्याला धडकली आणि त्यावरून किरकोळ बाचाबाचीही झाली. ही बस वाढीव बांधकाम केलेल्या पायरीत अडकल्याने चालकाला बस बाहेर आणताना तारेवरची कसरत करावी लागली.
हर्णै बाजारपेठेत दोन मोठी वाहने एकत्र आली की, वाहने अडकतात. ही नेहमीचीच बाब आहे. दुसरा पर्यायी मार्गही व्यवस्थित नसल्याने पर्यटक येण्याच्या काळात तासनतास वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागतो. अलीकडे अनेकांनी बांधकाम करताना पायऱ्या बाहेर काढल्यामुळे रस्ता आणखी अरुंद झाला आहे. या संदर्भात संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याची स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे.
ग्रामस्थ व पर्यटकांच्यावतीने हर्णै ग्रामपंचायतीकडे वाढीव बांधकामे तत्काळ थांबवणे, पार्किंगची शिस्त, रस्त्यातच गाड्या थांबवून बोलत बसणाऱ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई, दुकानदार व व्यापाऱ्यांना समज देत आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. हे केल्यास वाहतूक कोंडी कमी होईल. अवजड वाहने, एसटी आणि वाहनधारकांना दिलासा मिळेल. पर्यटकांचीही गैरसोय दूर होईल.
- नितीन शिगवण, ग्रामस्थ व व्यापारी
