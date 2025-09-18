घावनळेतील ४१ समूहांना २४ लाखांचा गुंतवणुक निधी
सिंधुदुर्गनगरीः घावनळे स्वयंसहाय्यता समूहांना पालकमंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते समुदाय गुंतवणूक निधीचे वितरण करण्यात आले.
घावनळेतील ४१ समूहांना
२४ लाखांचा गुंतवणुक निधी
जीवनोन्नती अभियानः पालकमंत्री राणेंच्या हस्ते वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १८ ः महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ५५४ स्वयंसहाय्यता समूहांना ३ कोटी ३२ लाख ४० हजार रुपये निधीचे वितरीत करण्यात येत आहे. त्यानुसार सेवा पंधरवडा शुभारंभ प्रसंगी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याहस्ते घावनळे (ता.कुडाळ) प्रभाग संघातील ४१ स्वयंसहाय्यता समूहांना २४ लाख ६० हजार रुपये समुदाय गुंतवणूक निधीचे वितरीत करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत जे स्वयंसहायता समूह अभियानाच्या पंचसूत्रीचे पालन करीत आहे. स्वयंसहाय्यता समूहाचे अंतर्गत कर्ज वितरण व परतफेड नियमित करीत आहेत. फिरता निधीचा उत्तम वापर स्वयंसहाय्यता समूहाने केलेला आहे, स्वयंसहाय्यता समूह जुना आहे, तसेच स्वयंसहाय्यता समूहास बँकेचे कर्ज देऊन परतफेड व्यवस्थित झालेली आहे. पण, त्यानंतर देखील मोठे कर्ज आवश्यक आहे परंतु, मिळाले नाही, अशा स्वयंसहाय्यता समूहांचा सूक्ष्म गुंतवणूक आराखडा करुन उपजीविका वृद्धींगत होण्यासाठी समुदाय गुंतवणूक निधी वितरीत करण्यात येतो. हा समुदाय गुंतवणूक निधी प्रति स्वयंसहाय्यता समूह यांना मागणीनुसार ४० ते ६० हजार रुपये या प्रमाणात वितरीत करण्यात येतो. या अंतर्गत जिल्ह्यात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ५५४ स्वयंसहाय्यता समूहांना ३ कोटी ३२ लाख ४० हजार रुपये निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार घावनळे जागृती महिला प्रभाग संघातील ४१ स्वयंसहाय्यता समूहांना २४ लाख ६० हजार रुपये समुदाय गुंतवणूक निधी वितरीत करण्यात आला. सेवा पंधरवडा शुभारंभ कार्यक्रमामध्ये पालकमंत्री राणे यांचे हस्ते याचा धनादेश वितरीत करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर उपस्थित होते.
