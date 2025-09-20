-जाकादेवी महिला नृत्य कलापथक प्रथम
जाकादेवी नृत्य कलापथक प्रथम
लोकसंस्कृती जतन अभियान ; ४२ मंडळांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० ः कोकणी लोकसंस्कृती जतन करण्याच्या उद्देशाने व्हीआयपी श्री प्रॉडक्शन व चंद्रकांत खरात यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोकणी लोकसंस्कृती जतन अभियान हाती घेण्यात आले आहे. या अभियानाचा पहिला टप्पा म्हणून आपुलकीचे रिंगण या नावाने फुगडी, टिपरी व फेऱ्यांच्या पारंपरिक गाण्यांच्या ऑनलाईन स्पर्धा घेण्यात आल्या. यामध्ये जाकादेवी महिला नृत्य कलापथक, वैतागवाडी पेंडखळे (राजापूर) यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
कोकणी लोकसंस्कृती जतन करण्यासाठीची ही संकल्पना प्रसिद्ध कवी-शाहीर विकास लांबोरे यांची आहे. गौराईसवे माहेरवाशिणींचे हसणं जपूया या अर्थपूर्ण टॅगलाईनसह आयोजित या स्पर्धेला कोकणभरातून महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. कोकणातील विविध भागांतील तब्बल ४२ महिला नृत्यमंडळांनी सहभाग घेतला होता. महिलांनी पारंपरिक पोशाखात गणपती-गौराईसमोर पारंपरिक गाणी व नृत्य सादर केल्याने कोकणातील घराघरातला सांस्कृतिक वारसा डिजिटल माध्यमातून उजाळा घेऊन आला. या स्पर्धेचे नियोजन योगेश लांबोरे यांनी केले होते तर परीक्षणाची जबाबदारी पत्रकार व कलाकार योगेश बांडागळे यांनी पार पाडली. श्री जुगाई महिला नृत्य कलापथक, राजापूर यांना द्वितीय क्रमांक तर कोंडवाडी महिला मंडळ, पन्हाळजे (खेड) आणि संत सखूबाई महिला मंडळ, दाभोळे (विठ्ठलवाडी, सुकमवाडी) यांनी संयुक्तरीत्या तृतीय क्रमांक मिळवला. टिपरी नाच मंडळ, सडवली उगवतीवाडी (लांजा) व नवलाई देवी महिला मंडळ, विवली यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक जाहीर करण्यात आले.
