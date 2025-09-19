जयगड सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांची अचानक बदली
कुलदीप पाटील यांची तडकाफडकी बदली
राकेश जंगम बेपत्ता प्रकरण; पोलिस नियंत्रण कक्षात रवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १९ : जयगड पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक कुलदीप पाटील यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. राकेश जंगम बेपत्ता प्रकरणात पाटील यांच्याकडून हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या संबंधीची चौकशी अप्पर पोलिस अधीक्षक बी. बी महामुनी यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. त्यांच्या चौकशी अहवालानंतर पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी कुलदीप पाटील यांची बदली पोलिस नियंत्रण कक्षात केली आहे.
मिरजोळेतील भक्ती मयेकर हिच्या खूनप्रकरणातील संशयित दुर्वास पाटील याने वाटद खंडाळा येथील राकेश जंगम याचा खून केल्याची कबुली दिली होती. दुर्वास पाटील, विश्वास पवार व नीलेश भिंगार्डे यांनी ६ जून २०२४ ला राकेश जंगम याचा गळा आवळून खून केला तसेच मृतदेह आंबाघाट येथे नेऊन फेकून दिला होता. यानंतर २१ जून २०२४ला राकेशच्या आईने जयगड पोलिसात बेपत्ताची तक्रार दाखल केली होती. १ वर्ष उलटूनही जंगमचा शोध जयगड पोलिसांना लावता आला नाही. जंगम हा दुर्वास पाटीलच्या खंडाळा येथील बारमध्ये वेटर म्हणून काम करत होता. ६ जून २०२४ ला जंगम हा संशयित दुर्वास पाटीलसोबत कोल्हापूरला जाणार होता. अशी परिस्थिती असतानाही जंगमचा शोध जयगड पोलिसांना लागला नाही. यामुळे जयगड पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. भक्ती मयेकरच्या खुनाचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर जंगमच्या खुनाचा उलगडा झाला. त्यामुळे जयगड पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक कुलदीप पाटील यांच्यावर हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता तसेच पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी अप्पर पोलिस अधीक्षक बी. बी. महामुनी यांच्याकडे बेपत्ता राकेश जंगमचा तपास कशाप्रकारे करण्यात आला होता, याची चौकशी लावण्यात आली होती. अखेर या प्रकरणी कुलदीप पाटील यांची बदली करण्यात आली आहे.
चौकट...
दर्शन पाटील उपचारासाठी जे. जे. रुग्णालयात
अटक केलेल्या दर्शन पाटीलला उपचारासाठी मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दर्शन पाटील याला सीताराम वीर याच्या खूनप्रकरणात पोलिसांकडून अटक करण्यात आली होती. यानंतर दर्शनला अत्यवस्थ वाटू लागल्याने उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. येथून अधिक उपचारासाठी त्याला मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.