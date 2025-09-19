-शहर स्वच्छतेत नागरिकांचाही सहभाग हवा
शहर स्वच्छतेत नागरिकांचा सहभाग हवा
प्रताप ढोणे : राजापुरात स्वच्छता हे सेवा उपक्रमाचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १७ ः शहर स्वच्छ ठेवायचे असेल नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी हे प्रयत्नशील असतातच; परंतु त्यासोबत प्रत्येक नागरिकांचीही तितकीच नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या अभियानामध्ये सर्वांनी सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रशासकीय अधिकारी प्रताप ढोणे यांनी केले.
केंद्र व राज्यशासन पुरस्कृत गृहनिर्माण तथा शहरी कार्य मंत्रालय यांच्याद्वारे स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५ अंतर्गत ‘स्वच्छता ही सेवा’ हा उपक्रम राजापूर नगर पालिकेतर्फे राबवण्यात येत आहे. मुख्याधिकारी तुषार बाबर, कार्यालयीन अधीक्षक जितेंद्र जाधव व कर प्रशासकीय अधिकारी प्रताप ढोणे यांच्या मार्गदर्शनाने आयोजित कार्यक्रमाचा ‘वृक्षाला पाणी घालून’ प्रारंभ करण्यात आला. ‘स्वच्छता ही सेवा’ या उपक्रमाच्या प्रारंभावेळी कार्यालयीन अधीक्षक जाधव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियंता सुप्रिया पोतदार, आरोग्य निरीक्षक अमित पोवार आदी उपस्थित होते. राजापूर पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन अधीक्षक जाधव यांनी शुभेच्छा दिल्या. स्वच्छतादूत महेश शिवलकर यांनीही उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियंता पोतदार यांनी स्वच्छतेची शपथ घेतली.
चौकट
गोखले कन्याशाळेत स्वच्छता
या उपक्रमाचे औचित्य साधून शहरातील गोखले कन्याशाळा व परिसर येथे स्वच्छतेचा उपक्रम घेण्यात आला. प्रशालेमध्ये टाकाऊपासून तयार करण्यात आलेल्या विविधांगी टिकाऊ वस्तूंचे प्रदर्शन मांडण्यात आले. पालिकेचे स्वच्छतादूत व जिल्हा परिषद आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेले सुहास काडगे यांचा पर्यावरणपूरक भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला.
