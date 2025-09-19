ड्रग्समुळे युवा पिढीचे भवितव्य धोक्यात
92632
ड्रग्समुळे युवा पिढीचे भवितव्य
धोक्यात : ‘अॅलोपॅथी डॉक्टर’
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १९ : जिल्ह्यातील युवा वर्गामध्ये वाढत चाललेल्या अमली पदार्थांच्या सेवनाकडे सिंधुदुर्गातील अॅलोपॅथी डॉक्टर संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. गांजा, चरस यांबरोबरच एमडीएमए, एक्स्टसी यांसारख्या सिंथेटिक ड्रग्सच्या वाढत्या वापरामुळे युवा पिढी धोक्यात आल्याची गंभीर बाब त्यांनी मांडली.
डॉक्टर संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे काही युवकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच तरुणांच्या आत्महत्यांमागेही या व्यसनाचे कारण आढळून येत आहे. शाळा आणि कॉलेज परिसरात अमली पदार्थ सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे युवकांना या व्यसनाच्या आहारी जाणे सोपे होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलून ड्रग्स पुरवठा रोखण्याचे आवाहन डॉक्टरांनी केले आहे. फक्त कायद्याची अंमलबजावणी करून ही समस्या सुटणार नाही, तर समाजाच्या सर्वच स्तरांमध्ये अमली पदार्थविरोधी प्रबोधन करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. याप्रकरणी ड्रग्स विक्री आणि सेवन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली.
यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आयएमए संघटनेचे सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण, कणकवली, तळेरे आदी ठिकाणांतील जवळपास ५५ डॉक्टर उपस्थित होते.
