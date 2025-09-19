सावंतवाडीत २३ पासून निमंत्रित भजन स्पर्धा
सावंतवाडीत २३ पासून निमंत्रित भजन स्पर्धा
सावंतवाडी, ता. १९ ः शहरातील बाजारपेठ नवरात्रोत्सव मित्रमंडळाच्यावतीने २३ व २४ ला जिल्हास्तरीय निमंत्रित भजन स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातील निवडक १० भजन मंडळांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. होणारे कार्यक्रम असे ः २३ ला सायंकाळी ६ वाजता श्री रामकृष्ण हरी महिला भजन सेवा संघ, तेंडोली (बुवा जुईली राऊळ), ७ वाजता श्री लिंगेश्वर पावणाई प्रासादीक भजन मंडळ, जानवली (बुवा योगेश मेस्त्री), ८ वाजता श्री देव महापुरुष प्रासादीक भजन मंडळ, पिंगुळी (बुवा प्रसाद आमडोसकर), ९:४० वाजता श्री देव समाधीपुरुष प्रासादीक भजन मंडळ, मळगाव (बुवा गौरांग राऊळ), १०:४० वाजता श्री देव गोठण प्रासादीक भजन मंडळ, वजराट (सोमेश वेंगुर्लेकर). २४ ला सायंकाळी ६ वाजता श्री दिर्बादेवी प्रासादीक भजन मंडळ, कोलगाव (बुवा भक्ती सावंत), ७ वाजता श्री मोरेश्वर प्रासादीक भजन मंडळ, वाघचौडी नेरूर (बुवा भार्गव गावडे), ८ वाजता विठ्ठल रखुमाई प्रासादीक भजन मंडळ, आंदुर्ले (बुवा अथर्व होडावडेकर), ९:४० वाजता श्री स्वामी समर्थ प्रासादीक भजन मंडळ, कलंबिस्त (बुवा संतोष धर्णे), १०:४० वाजता श्री देव रवळनाथ प्रासादीक भजन मंडळ, पिंगुळी (बुवा रूपेश यमकर). या स्पर्धेसाठी अनुक्रमे ९,०००, ७,०००, ५,०००, ३,५०० अशी पारितोषिके आहेत. तसेच उत्कृष्ट गायक २,००० व पखवाज, तबला, हार्मोनियम, कोरस व झांज वादकांसाठी प्रत्येकी १,५०० रुपये अशी पारितोषिके आहेत. अधिक माहितीसाठी बाबु इन्सुलकर-मेस्त्री यांच्याशी संपर्क साधावा.
