खारेपाटणमध्ये ‘समृद्ध पंचायतराज’
विशेष ग्रामसभा; ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १९ ः ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षमतेनुसार त्यांना प्रोत्साहन आणि आर्थिक बळकटी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यभर राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाला’ आज खारेपाटण गावात प्रारंभ झाला. ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामस्थांची विशेष सभा घेऊन या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
सभा सरपंच सौ. प्राची ईसवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी माजी सरपंच रामकांत राऊत, किशोर माळवदे, मंगेश गुरव, महेश कोळसुलकर, संतोष पाटणकर, सुहास राऊत, प्रकाश मोहिरे, माजी तंटामुक्त समिती अध्यक्ष प्रणय गुरसाळे, सदस्य सुधाकर ढेकणे, जयदीप देसाई, किरण कर्ले, सौ. क्षितिजा धुमाळे, सौ. मनाली होणाळे, सौ. दक्षता सुतार तसेच ग्रामविकास अधिकारी विशाल वरवडेकर, तलाठी प्रवीण लुबडे, आरोग्य सहाय्यक वानोळे, आरोग्य सेवक गेडाम यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी ग्रामविकास अधिकारी विशाल वरवडेकर यांनी अभियानाचे उद्देश स्पष्ट केले. या उपक्रमांतर्गत गावात प्राधान्याने कोणती कामे लोकसहभागातून करता येतील, याबद्दल त्यांनी माहिती दिली. सरपंच सौ. ईसवलकर यांनी, गाव स्वच्छ व समृद्ध करण्यासाठी वाडीवस्त्यांमध्ये विविध जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येणार असून, खारेपाटण ग्रामपंचायत जिल्ह्यासह राज्यात आदर्श ठरावी यासाठी प्रयत्न केले जातील. नागरिकांनी अभियानाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.
