वेरळ उपसरपंचपदी श्रावणी जाधव
लांजा स्कूलला विजेतेपद
लांजा ः तालुकास्तरीय शालेय कबड्डी स्पर्धेत लांजा न्यू इंग्लिश स्कूलच्या १७ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या कबड्डी संघाने विजेतेपद पटकावले. ही स्पर्धा देवधे हायस्कूल येथे झाली. स्पर्धेत अंतिम सामन्यातील खेळ अतिशय रोमहर्षक झाला. यामध्ये लांजा हायस्कूलने विजेतेपद पटकावले तर वनगुळे हायस्कूलच्या संघाला उपविजेतेपदावर समाधान मानले. प्रशालेतील क्रीडाशिक्षक रवींद्र वासुरकर, सुभाष पवार यांचे मार्गदर्शन लाभले.
वेरळ उपसरपंचपदी
श्रावणी जाधव
लांजा ः तालुक्यातील वेरळ ग्रामपंचायत उपसरपंचपदी श्रावणी जाधव यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. वेरळ ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी मंगेश डाकवे होते. एक वर्षाच्या कालावधीनंतर त्यांनी काही कारणास्तव राजीनामा दिला. या रिक्त झालेल्या उपसरपंचपदाच्या जागेवर श्रावणी जाधव यांची निवड बिनविरोध झाली. या वेळी सरपंच सुवर्णा जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य शरद चरकरी, मंगेश डाकवे, इक्बाल टोले, महेश गुंडये, ग्रामसेवक दीपेश जोईल आदी उपस्थित होते.
देवरूखमध्ये
२६ ला आमसभा
साडवली ः संगमेश्वर पंचायत समितीची आमसभा शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी १०.३० वाजता माटे-भोजने सभागृहात होणार आहे. आमसभेला पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, माजी आमदार राजन साळवी उपस्थित राहणार आहेत.
नावडीत भजनांचा
जंगी सामना
संगमेश्वर ः नावडी-संगमेश्वर येथील श्री निनावी देवी प्रासादिक मंडळाच्यावतीने नवरात्रोत्सव २२ ते २९ सप्टेंबर या कालावधीत होणार आहे. विशेष आकर्षण म्हणून डबलबारी भजनाच्या जंगी सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रंगतदार भजन स्पर्धा रंगणार आहे. रसिकांना ४ डबलबारी भजनांचे आयोजन करण्यात आले आहे तसेच संपूर्ण उत्सवात अभंग, भक्तिगीत गायन, वारकरी भजने, आरत्या, नऊ रूपांची सजावट, पुष्पपूजा असे विविध धार्मिक कार्यक्रम होतील. २२ सप्टेंबरला सकाळी ९ वाजता घटस्थापना करून उत्सवाची सुरवात होईल.
‘डीबीजे’त
पालक सभा
चिपळूण ः येथील डीबीजे कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये बारावीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेत विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयीन शिस्तीबद्दल, गैरवर्तन, प्रथम सत्र अभ्यासक्रम व इतर प्रशासकीय बाबींची चर्चा करण्यात आली. पालकांच्यावतीने महाविद्यालयीन प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्या. सभेमधून बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्गनिहाय पालक प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली.
