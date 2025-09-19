चोरीच्या आशेने घुसले घरात; मात्र नळ, कोयंडाच हातात
92707
चोरीच्या आशेने घुसले घरात;
मात्र नळ, कोयंडाच हातात
वागदेत चोरट्यांची बाथरूमपर्यंतच मजल
कणकवली, ता.१९ ः वागदे (ता.कणकवली) गावातील बंद घर चोरट्यांनी फोडले. मात्र, घर दुरूस्तीचे काम सुरू असल्याने चोरट्यांना केवळ शौचालयातील दोन नळ आणि पितळी कडी कोयंडा चोरून नेण्यावरच समाधान मानावे लागले. आज सकाळी साडेसहा वाजता हा प्रकार उघडकीस आला.
वागदे गावातील टेंबवाडी येथे प्रदीप शांताराम भोगले यांचे दुमजली घर आहे. तळमजल्याच्या दुरूस्तीचे काम सुरू असल्याने भोगले दांपत्य वरच्या मजल्यावरील घरात राहतात. काल (ता.१८) रात्री साडे नऊच्या सुमारास तळमजल्यावरील दरवाजे बंद करून भोगले वरच्या मजल्यावर गेले होते. आज सकाळी साडेसहाच्या सुमारास त्यांनी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला असता, दरवाजाला बाहेरून कडी असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी नातेवाईकांना फोन करून घराची कडी उघडण्यास सांगितले. त्यानंतर भोगले यांनी तळमजल्यावर जाऊन पाहिले असता दरवाज्याचे कुलूप तोडलेले होते. तर तळमजल्याच्या बाथरूम मधील दोन नळ आणि दरवाजाचा पितळी कडी कोयंडा चोरीस गेल्याचे दिसून आले. श्री.भोगले यांनी या चोरीची खबर कणकवली पोलिस ठाण्यात दिली असून अधिक तपास कणकवली पोलिस करत आहेत.
