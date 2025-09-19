क्राइम
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यांवर गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील कुवारबाव बाजारपेठ व मांडवी बीच येथील सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्या तिघा तरुणांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अब्दुल मुनाफ अब्दुल हमीद मजगावकर (वय ३७), शुभम प्रकाश सावंत (वय २८) आणि सिद्धेश पद्माकर बने (वय २७) अशी संशयित तीन तरुणांची नावे आहेत. या घटना गुरूवारी (ता. १८) निदर्शनास आल्या. या प्रकरणी पोलिस अंमलदार राकेश तटकरी व पोलिस हवालदार आशिष भालेकर, भालचंद्र मयेकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, पावस तालुक्यातील गावखडी-सुरूचे बन येथील झाडाच्या आडोशाला मद्यपान करणाऱ्या प्रौढाविरूद्ध पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संतोष रामचंद्र कांबळी (वय ४४) असे संशयित प्रौढाचे नाव आहे. या प्रकरणी साहाय्यक पोलिस फौजदार संजय शिवगण यांनी पूर्णगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित प्रौढांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मटका जुगारावर
पोलिसांची कारवाई
रत्नागिरी ः शहरातील बाजारपेठ येथील एका इमारतीच्या शेडमध्ये मटका-जुगारावर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत साहित्यासह १३ हजार २५० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. शहर पोलिस ठाण्यात दोघा संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. जयेश प्रकाश शिवलकर (वय ४४, रा. विनम्रनगर, नाचणे, रत्नागिरी) व प्रवीण सुरेश बाष्टे (वय ३६, रा. रत्नागिरी) अशी संशयितांची नावे आहेत. ही घटना गुरूवारी (ता. १८) दुपारी चारच्या सुमारास रामनाक साहित्य मंदिरामागील मलुष्टे यांच्या इमारतीच्या शेडच्या शेजारील मोकळ्या जागेत निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल वैभव नार्वेकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
जाकिमिऱ्यातील
वृद्धाचा बुडून मृत्यू
रत्नागिरी ः शहरानजीकच्या जाकिमिऱ्या येथील वृद्ध बेपत्ता झाले होते. त्यांचा शोध घेतला असता आलावा-जाकिमिऱ्या येथील समुद्रकिनारी पाण्यात बेशुद्धावस्थेत सापडले. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. हेमंत रामचंद्र सावंत (वय ६३, रा. पाराणेवाडी, जाकिमिऱ्या, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. १८) सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हेमंत सावंत हे बुधवारी (ता. १७) दुपारी बाराच्या सुमारास घरातून निघून गेले होते. नातेवाइकांनी त्यांचा शोध घेतला असता गुरूवारी सकाळी सातच्या सुमारास आलावा-जाकिमिऱ्या येथील समुद्रकिनारी बेशुद्धावस्थेत सापडले. उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
