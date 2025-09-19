क्राइम
मटका घेणाऱ्यावर गुन्हा
खेड ः शहराजवळील भरणे येथील हॉटेलच्या पाठीमागे असलेल्या मोकळ्या जागेत संशयित मंगेश शांताराम शिंदे (वय ५४, रा. भरणे) हा कल्याण मटका घेत असताना पोलिसांना मिळून आला. त्याच्याकडून १,३०० रुपये रोख रक्कम, ५० रुपये किमतीचे कल्याण असे लिहिलेले एक पावतीबुक व ५ रुपये किमतीचा एक निळ्या शाईचा पेन असा एकूण १३५५ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई १८ सप्टेंबरला सायंकाळी करण्यात आली. येथील पोलिस ठाण्याच्या महिला पोलिस शिपाई अश्विनी संभाजी यादव यांनी येथील पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, संशयित शिंदेवर गुन्हा दाखल करण्यात आहे.
ताम्हाणेत गावात
दोन गटात हाणामारी
राजापूर ः तालुक्यातील ताम्हाणे गावातील ताम्हणकरवाडी येथे किरकोळ कारणातून दोन गटात हाणामारी झाली. या प्रकरणी सहाजणांविरोधात राजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी संजय गोविंद ताम्हणकर यांचा पुतण्या सिद्धेश ताम्हणकर हा मनोहर ताम्हणकर यांच्या घरी गेला होता, मनोहर ताम्हणकर व मनिषा ताम्हणकर यांनी त्याला शिवीगाळ करत दमदाटी केली. त्यामुळे संजय यांचा मोठा भाऊ श्रीधर ताम्हणकर, मुलगा साहिल ताम्हणकर, पुतण्या संतोष ताम्हणकर असे त्या ठिकाणी गेले असता नामदेव ताम्हणकर, अनिता ताम्हणकर, नंदकुमार ताम्हणकर, मंगेश ताम्हणकर या सर्वांनी बेकायदेशीर जमाव करून दंगा करून फिर्यादी व साक्षीदार यांना मारहाण केली असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मनोहर ताम्हणकर, मनीषा ताम्हणकर, नामदेव ताम्हणकर, अनिता ताम्हणकर, नंदकुमार ताम्हणकर, मंगेश ताम्हणकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
