हत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवितास धोका
92783
सावंतवाडी ः काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा यांना निवेदन दिले.
हत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवितास धोका
काँग्रेसची मागणी; कायमस्वरूपी बंदोबस्ताची वन विभागाकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २० ः दोडामार्ग तालुक्यात हत्तींचा उपद्रव प्रचंड वाढला असून, तालुक्यातील शेती, बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जीवितास धोका उत्पन्न झाला आहे. या हत्तीच्या कळपाने काल (ता. १९) घोटगे गावातील प्राथमिक शाळेच्या इमारतीचे नुकसान केले. यापूर्वी जीवितहानीसुद्धा झालेली आहे. या हत्तींचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा यांच्याकडे केली.
यावेळी उपवनसंरक्षक शर्मा यांच्याबरोबर शिष्टमंडळाने हत्ती समस्येबाबत चर्चा केली. या चर्चेत शर्मा यांनी सांगितले की, ‘ओंकार’ हत्तीला पकडण्यासाठी शासनाकडून परवानगी प्राप्त झाली आहे. सद्या पाऊस असल्यामुळे हत्तीला पकडण्यात अडचण येत आहे. पाऊस कमी झाल्यावर त्याला पकडण्याची मोहीम तातडीने हाती घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे इतर हत्तींना पकडण्याच्या परवानगीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.’
यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रामचंद्र ऊर्फ आबा दळवी, जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष इर्शाद शेख, उपाध्यक्ष विलास गावडे, सरचिटणीस रवींद्र म्हापसेकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर, वेंगुर्ले तालुकाध्यक्ष विधाता सावंत, संजय लाड, बाबू गवस, बबन डिसोजा, समीर वंजारी, तौकिर शेख, शिवा गावडे, बाळासाहेब नंद्दीहळ्ळी आदी उपस्थित होते.
----
‘थर्मल ड्रोन’द्वारे हत्तींवर नजर
सद्या ‘थर्मल ड्रोन’मार्फत हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, त्याची सूचना त्या भागातील शेतकऱ्यांना अर्ध्या तासात देण्यात येत आहे. ही सूचना पाच मिनिटांत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जिल्ह्यात गवे आणि माकडांपासून होणारा उपद्रव कसा कमी करता येईल, यासंदर्भात उपवनसंरक्षक यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात वन विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती उपवनसंरक्षकांनी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.