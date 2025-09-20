प्रेरणा दिनी अधिकारी-विद्यार्थी संवादाचा सेतू
जिल्हाधिकारी धोंडमिसे; कुडाळ पडतेवाडीतील विद्यालयाला भेट
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २० ः एक शासकीय अधिकारी कसा असतो हे विद्यार्थ्यांना समजावे, मुलांनी आणि अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी संवाद साधावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना एक प्रेरणा मिळेल, हा या प्रेरणा दिनाचा उद्देश आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिसे यांनी केले. त्यांनी काल (ता. १९) दुपारी जिल्हा परिषदेच्या कुडाळ-पडतेवाडी येथील पांडुरंगशेठ पडते विद्यालयाला भेट देऊन मुलांशी संवाद साधला.
जिल्हा प्रशासन आणि शाळा यांच्यामध्ये दुवा साधणे तसेच मुलांना प्रेरणा देणे, यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला. सेवा पंधरवड्यानिमित्ताने जिल्हा प्रशासनातर्फे ‘शाळा तिथे दाखला’ हा नावीन्यपूर्ण उपक्रमही राबविण्यात येत असून, पडतेवडी शाळेतील काही मुलांना यावेळी जिल्हाधिकारी धोंडमिसे यांच्या हस्ते वय अधिवास प्रमाणपत्रे प्रदान केली. यावेळी प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुशे, तहसीलदार वीरसिंग वसावे, नायब तहसीलदार नागेश शिंदे, अमरसिंह जाधव, मंडल अधिकारी श्री. मसूरकर, पडतेवाडी शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुरेखा कदम, माधवी सावंत, शुभलक्ष्मी सावंत, गीतांजली सावंत, सुविद्या चव्हाण, मिताली तळेकर, प्राची भोगटे, लक्ष्मण आगलावे, अदिती राणे, परिणी बगळे, वैष्णवी केळूसकर, वैदेही गोसावी, शिल्पा राणे, स्नेहल दळवी, मधुराराणी परब, कृष्णा गावडे, सरिता परब आदी उपस्थित होते. सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील निरनिराळ्या शाळांना भेटी देऊन मुलांशी संवाद साधल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यानिमित्ताने जिल्हा प्रशासन आणि शाळा यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी काही विद्यार्थ्यांना वय अधिवास दाखले वितरित केले.
सर्व शाळांत दाखले वाटपाचे उद्दिष्ट
सेवा पंधरवड्याच्या निमित्ताने जिल्हा प्रशासनातर्फे ‘शाळा तिथे दाखले’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. विद्यार्थी भविष्यात महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात किंवा नोकरीसाठी त्यांना वेगवगळ्या प्रकारचे दाखले लागतात. या दाखल्यांमध्ये वय अधिवास आणि जातीचा दाखला हे दोन महत्त्वाचे दाखले आहेत. दाखले काढण्याची प्रक्रिया खूप किचकट असते. याचा विचार करून सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील १०० टक्के शाळांमधील मुलांना दाखले देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
