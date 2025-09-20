आरोस माऊली मंदिरात उद्यापासून नवरात्रोत्सव
आरोंदा, ता. २० ः श्री देवी माऊली मंदिर आरोस येथे दरवर्षीप्रमाणे नवरात्रोत्सवानिमित्त सोमवारपासून (ता. २२) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. सर्वांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन श्री देवी माऊली सार्वजनिक नवरात्रोत्सव, आरोस व ग्रामस्थांनी केले आहे.
कार्यक्रम असे ः सोमवारी दुपारी १२ वाजता घटस्थापना, सायंकाळी ७ वाजता आरती, दिवे आरास (माऊलीवाडी, गोसावीवाडी, घोगळेवाडी), रात्री भजन, २३ ला सायंकाळी ७ वाजता आरती, दिवे आरास (वरचीआळी व आनंदवाडी). रात्री ८ वाजता दांडिया, श्री देवी शर्वाणी दांडिया ग्रुप (पारसे गोवा) समई नृत्य (श्री सातेरी महिला कला संघ कासारवर्णे पेडणे गोवा). २४ ला सायंकाळी ७ वाजता आरती, दिवे आरास (गिरोबावाडी, मधलीवाडी), रात्री ८ वाजता भजने, २५ ला सायंकाळी ७ वाजता आरती, दिवे आरास (पेडणेकरवाडी, खोतवाडी), ७.३० वाजता श्री कुलदेवता महिला भजन व फुगडी मंडळ तोरसे गोवा यांचा भजन व फुगडीचा कार्यक्रम, रात्री १० वाजता नाईक मोचेमाडकर दशावतार नाट्यमंडळाचे नाटक, २६ ला सायंकाळी ७ वाजता आरती, दिवे आरास (फणसमाडे आरोस बाजार), रात्री भजनांचा कार्यक्रम, २७ ला सायंकाळी ७ वाजता आरती, दिवे आरास (घोणसेवाडी, बनवाडी). रात्री ९ वाजता गायन स्पर्धा, २८ ला सायंकाळी ७ वाजता आरती, दिवे आरास (दांडेली, वरचावाडा), सायंकाळी ७.३० वाजता निसर्गप्रेमी ‘रानमाणूस’ प्रसाद गावडे यांचे ‘कोकणातील देवराई आणि राखणदार’ विषयावर मार्गदर्शन, रात्री ९.३० वाजता ‘भक्तिभाव’ गायनाचा कार्यक्रम, २९ ला सायंकाळी ७ वाजा आरती, रात्री ९.३० वाजता सखी फुगडी ग्रुप पावशी, श्री तारादेवी फुगडी संघ केळुस यांचा जुगलबंदी फुगडीचा कार्यक्रम, ३० ला सकाळी ८ वाजता श्री देवी माऊली चरणी ‘लक्ष्मी नारायण हृदय व विविध सुक्ता अभिषेक अनुष्ठान’ हा धार्मिक विधी, आरती व तीर्थप्रसाद, सायंकाळी ७ वाजता आरती, रात्री ९ वाजता ‘आठवणीतील दशावतार’ हा संगीताचा कार्यक्रम (निवेदक राजा सामंत, हार्मोनियम-मयूर गवळी, पखवाज- निखिल निकम, तालरक्षक-पप्पू सावंत), १ ऑक्टोबरला सकाळी ८ वाजता लक्ष्मीनारायण याग अनुष्ठान व कुंकुमार्चन, श्री सत्यनारायण महापूजा, आरती, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद, सायंकाळी ७ वाजता भजनांचा कार्यक्रम, २ ला दुपारी २ वाजता ‘चपई नृत्य’, ३ वाजता शिवलग्न दसरा.
