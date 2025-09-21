कुडाळमध्ये हिंदी दिन उत्साहात

कुडाळ ः क.म.शि.प्र. मंडळाची इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळा कुडाळ येथे हिंदी भाषा दिवस साजरा करण्यात आला. यानिमित्त विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेचे महत्त्व सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी संत कबीर, संत तुलसीदास, संत रहीम यांचे दोहे सादर केले. प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक प्रेमचंद, हरिवंशराय बच्चन, सूरदास निराला यांची माहिती सांगितली. हिंदी भाषेचा गौरव करणारे एक नृत्य देखील विद्यार्थिनींनी सादर केले. या कार्यक्रमास हिंदी भाषा दिनाला साजेशी आकर्षक सजावट करण्यात आली. या कार्यक्रमामध्ये कठपुतलींचा खेळ मुख्य आकर्षण ठरला. या खेळामधून विद्यार्थ्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन विषयक कार्यक्रम सादर केला. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्याध्यापिका मुमताज शेख उपस्थित होत्या. सातवीचा विद्यार्थी विहान खानोलकर याने सूत्रसंचलन केले. रियाज शेख, वैशाली शेट्टी, नेहा कुडाळकर, सूरज गोसावी, कविता साबलपरा, मधुरा रेमुळकर आदी उपस्थित होते.
सुकळवाड येथे ‘पंचायत राज’ अभियान
मालवण : सुकळवाड ग्रामपंचायत कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस साजरा करत मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण यांनी या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करत ग्रामस्थांना विविध शासकीय योजनांची माहिती दिली. तहसीलदार वर्षा झालटे यांनीही या ठिकाणी भेट दिली. या ग्रामसभेला सरपंच युवराज गरुड, उपसरपंच किशोर पेडणेकर, ग्रामपंचायत सदस्य विशाल वाळके, जान्हवी पालकर, वृषाली गरुड, जानकी पावसकर, प्रमिला पाताडे, ग्रामपंचायत अधिकारी वेदिका गोसावी, पंचायत समिती प्रशिक्षक अधिकारी भीमसेन पळसंबकर, मंडळ अधिकारी स्वप्नील जंगले, तलाठी रेश्मा पाताडे, माजी पंचायत समिती सभापती अजिंक्य पाताडे, माजी उपसभापती प्रसाद मोरजकर यांच्यासह सुमारे १६० ग्रामस्थ उपस्थित होते.
