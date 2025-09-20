सामाजिक कार्याचा वसा अखंड जपणार
विशाल परब ः नवी रुग्णवाहिका वेंगुर्लेवासीयांच्या सेवेत
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २० ः भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना अपेक्षित असणाऱ्या सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या हिताचे विविध कार्यक्रम राबवत या कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्वाचा यथोचित सन्मान कार्यकर्त्यांकडून वाढदिवसाच्या निमित्ताने केला जाईल. हे अखंड सेवाव्रत कायम सुरू ठेवण्यात येईल, असे प्रतिपादन उद्योजक तथा युवा नेते विशाल परब यांनी केले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ले शहरासाठी रुग्णवाहिकेचा लोकार्पण सोहळा येथील भाजप कार्यालयात युवा नेते परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. यावेळी परब यांच्या माध्यमातून रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण करण्यात आले. शहरातील जनतेला येणाऱ्या आकस्मिक आरोग्य अस्वास्थ्याच्या अडचणींचा विचार करता जनसेवेसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प परब यांनी केला होता. या संकल्पाची पूर्ती रवींद्र चव्हाण यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून झाली. भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरद चव्हाण यांच्या हस्ते रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण केले.
यावेळी ॲड. अनिल निरवडेकर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शरद चव्हाण, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य सुहास गवंडळकर, साईप्रसाद नाईक, माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप, राज्य परिषद सदस्य गुरुनाथ ऊर्फ राजू राऊळ, महिला तालुकाध्यक्षा सुजाता पडवळ, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष प्रणव वायंगणकर, तालुका सरचिटणीस वसंत तांडेल आदी उपस्थित होते.
