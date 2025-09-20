देवरुख मार्गाची दुरवस्था
संगमेश्वर–देवरूख मार्गाची झालेली अवस्था.
संगमेश्वर–देवरूख मार्गाची दुरवस्था
संगमेश्वर, ता. २० ः संगमेश्वर ते देवरूख या मुख्य मार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू झाले असले तरीही प्रवाशांचे हाल काही कमी झालेले नाहीत. बुरंबी ते लोवलेदरम्यान रस्त्यावरील मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहतुकीस अडथळा होत आहे. पाऊस थांबल्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे, दगडी चिऱ्यांनी भरले जात आहेत; मात्र हा फक्त तात्पुरता उपाय आहे. पुन्हा पाऊस पडला की, हे खड्डे पुन्हा उघडकीस येतात आणि वाहनचालकांचा तसेच प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागतो. साडवली दरम्यान रस्त्याला दोन ठिकाणी मोठे खड्डे आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ आणि वाहनचालक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वाहतूक कधी सुरळीत होणार, असा प्रश्न नागरिकांमधून व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक प्रशासनाने लवकरात लवकर ठोस उपाय करावा, अशी मागणीही वाहनचालकांनी केली आहे.
