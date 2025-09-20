-कुस्ती स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना ६ सुवर्णपदकं
पाली प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांना
कुस्ती स्पर्धेत सहा सुवर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० ः येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलात झालेल्या जिल्हास्तरीय शालेय कुस्ती स्पर्धेत मराठा मंदिर न्यू इंग्लिश हायस्कूल अॅंड ज्युनिअर कॉलेज पालीच्या विद्यार्थ्यांनी सहा सुवर्णपदके मिळवली. त्यांची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
जिल्हा क्रीडा कार्यालयाने आयोजित केलेल्या १४, १७, १९ वर्षांखालील मुलांच्या विविध वजनगटांमध्ये पाली हायस्कूलचे कुस्तीपटू सहभागी झाले होते. त्यात १४ वर्षांखालील मुलांमध्ये ५२ किलो वजनगटात अथर्व गराटे प्रथम, ५७ किलो वजनगटात वरद धाडवे प्रथम, १७ वर्षांखालील गटात ११० किलो वजनगटात दुर्वांक नागले प्रथम, १९ वर्षांखालील मुलांमध्ये ६१ किलो वजनगटात वेदांत नागले प्रथम, ७९ किलो वजनगटात गौरव नागले प्रथम, १२५ किलो वजनगटात सोहम सावंतदेसाई यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यांची सिंधुदुर्ग येथे होणाऱ्या विभागीय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.