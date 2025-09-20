सिंधुदुर्गात ‘गोवर रुबेला’ लसीकरण
92828
जिल्ह्यात ‘गोवर-रुबेला’ निर्मूलनासाठी लसीकरण
जिल्हाधिकारी धोडमिसे ः आश्रमशाळा, मदरशांमधील मुलांसाठी मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २० ः गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळा व मदरसे यामधील बालकांचे गोवर-रुबेला लसीकरण करण्यात येणार आहे. गोवर-रुबेला लस ही ५ ते १५ वर्षे वयोगटातील बालकांना देण्यात येणार आहे. मोहिमेअंतर्गत लसीकरणाचे लाभार्थी व पालक यांनी मोहिमेस सहकार्य करून लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले आहे.
केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार डिसेंबर २०२६ पर्यंत गोवर व रुबेला आजाराचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमध्ये गोवर-रुबेला लसीकरणाची मोहीम २२ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीची सभा नुकतीच झाली.
गोवर हा विषाणूमुळे होणारा साथीचा आजार आहे. गोवरसंबंधित मृत्यू गंभीर गुंतागुंतीने होतो. ज्यामध्ये अंधत्व, मेंदूज्वर, अतिसार, कान व श्वसन संक्रमण जसे की, न्युमोनिया या सोबत रुबेला संसर्गाचे रुग्ण देखील राज्यात आढळून येतात. यामध्ये गर्भवती मातांवर परिणाम करून बाळामध्ये दोष निर्माण होण्याची शक्यता असते. ‘सीआरएस’ जन्मजात विकारांचे एक गुंतागुंतीचे घटक असून ते वेगवेगळ्या अवयव प्रणालीवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे गर्भपात तसेच बाळामध्ये अपंगत्व होऊ शकते. गोवर व रुबेला या दोन्ही आजारांवर विशिष्ट उपचार नसले तरीही गोवर-रुबेला लशीमुळे या आजारांवर रोख लावला जाऊ शकतो. नुकत्याच आढळलेल्या राज्यातील काही जिल्ह्यांतील गोवर-रुबेला रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार गोवर-रुबेला लसीकरण मोहीम जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळेत व मदरसे यांमधील बालकांचे गोवर-रुबेला लसीकरण करण्यात येणार आहे.
....................
जिल्ह्यातील ३१६ मुलांना लस देणार
या मोहिमेत शिक्षण विभाग, अल्पसंख्याक, आदिवासी विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभाग यांचा सहभाग आहे. प्रत्येक लसीकरण सत्रात पथकाची स्थापना केली असून या पथकामध्ये ६ सदस्य असतील. १ समुदाय आरोग्य अधिकारी, १ लस टोचक, १ आरोग्य सहाय्यक-एल.एच. व्ही. १ अंगणवाडी कार्यकर्ती, १ आशा व १ स्वयंसेवी कार्यकर्ता यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यामध्ये असलेली १ आश्रमशाळा व ९ मदरसे यामधील एकूण ३१६ मुला-मुलींचे गोवर-रुबेला लसीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.