चिपळूण ः गणेशोत्सव स्पर्धेत साहिल घरट प्रथम
चिपळूणः एकता पेढांबकर यांचा गौरव करताना सरपंच विजया पेढांबकर.
गणेशोत्सव स्पर्धेत
साहिल घरट प्रथम
चिपळूण, ता. २१ः तालुक्यातील पेढांबे ग्रामपंचायतीच्यावतीने आयोजित केलेल्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव स्पर्धेत साहिल रविंद्र घरट यांनी प्रथम क्रमांकाने बाजी मारली. ग्रामपंचायतीत झालेल्या ग्रामसभेत या स्पर्धेतील पहिल्या पाच विजेत्यांना पारितोषिक देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.
पर्यावरणाबाबत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृतीकरिता पेढांबे ग्रामपंचायतीच्यावतीने गावात गणेशोत्सव कालावधीत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेसाठी नियुक्त केलेल्या समितीने स्पर्धेत सहभागी झालेल्या कुटुंबांच्या घरी भेटी देऊन पाहणी केली होती. त्यानुसार या स्पर्धेत विवेक फत्तेसिंग सुर्वे यांनी द्वितीय, एकता योगेश पेढांबकर यांनी तृतीय, अथर्व रामचंद्र खांबे यांनी चौथा तर कृष्णा मोहन सकपाळ यांनी पाचवा क्रमांक मिळवला.
स्पर्धेतील विजेत्यांना नारळाचे रोप, प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. या वेळी सरपंच विजया पेढांबकर, उपसरपंच विलास तांदळे, सदस्य शशिकांत शिंदे, राजेंद्र कदम, समीर पेढांबकर, ऋतुजा शिंदे, गायत्री कुळे, प्रथमेश शिंदे, ग्रामपंचायत अधिकारी अनिता पाटील यांच्यासह बचतगटांच्या अध्यक्षा व महिला उपस्थित होत्या.
