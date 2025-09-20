नवरात्रोत्सवासाठी सिंधुदुर्ग सज्ज
दांडियाची तयारी सुरू; १७० ठिकाणी होणार दुर्गामाता पूजन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २० ः गणेशोत्सवानंतर जिल्हावासियांना नवरात्रोत्सवाचे वेध लागले आहे. त्यासाठी गरबा दांडिया मंडळांनी जय्यत तयारी केली आहे. सोमवारी (ता. २२) घटस्थापनेदिवशी जिल्ह्यात १३० सार्वजनिक तर ४० खासगी अशा मिळून १७० ठिकाणी दुर्गामातेची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय अनेक देवींच्या मंदिरांतही दुर्गामातेचे थाटात पूजन करून भजनादी कार्यक्रम होणार आहेत.
सिंधुदुर्गात देवींच्या मंदिरात नवरात्रोत्सव साजरा करण्याची गावागावांत परंपरा आहे, पण गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक दुर्गामातेची मूर्ती प्रतिष्ठापना करून उत्सव साजरा करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. दुर्गामातेचा नवरात्रोत्सव सार्वजनिक स्वरुपाचा सुरू झाल्यापासून गुजरातच्या गरबा नृत्यालाही या भागात पसंती मिळाली. दुर्गामातेसमोर गरबा नृत्य करणाऱ्या मंडळांच्या टीमची स्पर्धाही घेतली जाते. जिल्हाभरात गरबा नृत्याच्या विविध टीम ठिकठिकाणी पोहोचतात. गौरी-गणपती सणानंतर नवरात्रोत्सव सुरू होतो, पण या सणापूर्वीच मंडळाचे कार्यकर्ते व गरबा नृत्य करणाऱ्या टीमचा सराव सुरू होतो. नवरात्रोत्सव जिल्ह्यातील गावागावांत मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. यावर्षी सोमवारी (ता. २२) घटस्थापनेदिवशी सुरू होणाऱ्या नवरात्रोत्सवात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १३० सार्वजनिक तर ४० खासगी असा एकूण १७० ठिकाणी दुर्गामातेची मूर्ती प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. नवरात्रोत्सव उत्सवात दांडिया, गरबा, भजने, डबलबारी, दशावतारी नाटके आदी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. एकंदरीत हा उत्सव जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा उत्सव शांततेत व सुरळीत पार पडावा, यासाठी जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने आवश्यक तो पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात १७० ठिकाणी मूर्ती प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. यात १३० सार्वजनिक तर ४० खासगी दुर्गामात पूजनांचा समावेश आहे. यात दोडामार्ग- सार्वजनिक १५ व खासगी ४, बांदा-सार्वजनिक ८, सावंतवाडी-सार्वजनिक १४ व खासगी १०, कुडाळ-सार्वजनिक १३ व खासगी २, वेंगुर्ले-सार्वजनिक १० व ४ खासगी, निवती-५ सार्वजनिक, सिंधुदुर्गनगरी-४ सार्वजनिक व खासगी १, मालवण-१६ सार्वजनिक व ९ खासगी, आचरा-४ सार्वजनिक, देवगड-१० सार्वजनिक व खासगी ८, विजयदुर्ग-६ सार्वजनिक व २ खासगी, कणकवली-१५ सार्वजनिक तर वैभववाडीत १० ठिकाणी सार्वजनिक दुर्गामातेची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. विजयादशमीला (ता. २) नवरात्रोत्सवाची सांगता होणार असून, दुर्गामातेच्या विसर्जन मिरवणुका निघणार आहेत. अतिशय शांततेत व आनंदात हा नवरात्रोत्सव पार पडावा, यासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज झाले आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी नवरात्रोत्सव आनंदात साजरा करावा व या उत्सवाची शांततेत सांगता करावी, असे आवाहन जिल्हा पोलिस दलाने केले आहे.
