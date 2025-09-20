डिजिटलबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा
युवकांनी घ्यावी डिजिटल दिशा
डॉ. जावेद पटेल ः ‘डिजिटल मार्केटिंग’वर व्याख्यान
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० ः सध्या वैश्विक डिजिटल क्रांती झाली असून, संपूर्ण समाज डिजिटलमय झाला आहे. या स्थितीत डिजिटलबाबत भरकट चाललेल्या युवापिढीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून डिजिटलचा योग्य वापर केला तर वैश्विक कल्याण होईल, अशी भावना डॉ. जावेद पटेल यांनी व्यक्त केली.
डॉ. तात्यासाहेब नातू कला आणि वरिष्ठ वाणिज्य महाविद्यालय आयोजित राष्ट्रीय हिंदी दिवस समारोहाप्रसंगी आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बाळासाहेब यादव होते. महाविद्यालयात हिंदी दिन समारोह विषयावर ‘डिजिटल मार्केटिंग’ या विषयावर तुकाराम कदम महाविद्यालय, खेड-भरणे येथील साहाय्यक प्राध्यापक डॉ. जावेद पटेल प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. मार्गताम्हाणे एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष मधुकर चव्हाण यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून मार्गदर्शन केले. १९९२ पासून भारताने स्वीकारलेल्या जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरणांमध्ये सध्या डिजिटल मार्केटिंगचे वाढणारे महत्त्व सांगत डिजिटल मार्केटिंगाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. या कार्यक्रमाला डॉ. संगीता काटकर, डॉ. नामदेव डोंगरे, डॉ. प्राजक्ता शिंदे, प्रा. प्रियांका माने, प्रा. सुप्रिया वाघे, प्रा. अन्वी निकम, प्रा. शाहरुख चौगुले, प्रा. विक्रांत टेरवकर, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते.
