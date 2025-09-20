राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे पडळकरांचा निषेध
92845
‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’तर्फे पडळकरांचा निषेध
कुडाळात आंदोलन; वादग्रस्त वक्तव्यप्रकरणी संताप
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २० ः राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि खालच्या पातळीवर वक्तव्य केल्याप्रकरणी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. जिल्ह्यातील ‘राष्ट्रवादी’च्या कार्यकर्त्यांनी कुडाळमध्ये पडळकर यांचा प्रतीकात्मक पुतळा उभारून त्याला चपलेने मारून दहन करत निषेध नोंदवला.
या निषेध आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी केले. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या आदेशानुसार हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात पक्षाचे प्रसाद रेगे, शिवाजी घोगळे, अनंत पिळणकर, युवती जिल्हाध्यक्ष सावली पाटकर, सा. बा. पाटकर, उत्तम सराफदार, सचिन पाटकर, नजीर शेख, अशोक कांदे, सुधा सावंत, पुंडलिक दळवी, बावतीस फर्नांडिस, देवेंद्र टेमकर, नंदू साटेलकर, नईम मेमन, अंजला नाईक, दानिश तेहसीलदार, देवेंद्र पिळणकर, उत्तम तेली, महेश चव्हाण, बाळा मसुरकर, संतोष चव्हाण, राजू वाघाटे, रोहित वाघाटे, रमेश रावराणे, प्रीतम रावराणे, तुषार पिळणकर आणि सुजल शेलार यांचा समावेश होता. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत पडळकर यांच्या विधानाचा निषेध केला. जयंत पाटील यांच्यावर केलेली टीका ही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला धरून नाही, अशी प्रतिक्रिया देत अशा प्रकारची भाषा वर्तनात असणाऱ्या लोकांचा जाहीर निषेध केला. भविष्यात अशी विधाने सहन केली जाणार नाहीत, असा इशाराही दिला.
.....................
... तर जशास तसे उत्तर देऊ ः सामंत
गोपीचंद पडळकर यांनी ज्या अर्वाच्य भाषेत जयंत पाटील यांच्यावर टीका केली, त्या विरोधात ‘राष्ट्रवादी’ एकवटली आणि त्यांच्या पुतळ्याला काळे फासून जोडे मारो आंदोलन केले. महाराष्ट्राने एस. एन. जोशींपासून बाळासाहेब ठाकरेंपर्यंत अनेक वेगवेगळ्या विचारांचे, आचाराचे नेते पाहिले; मात्र त्यांनी कधीच महाराष्ट्राचा सुसंस्कृतपणा सोडला नव्हता. ज्या वेळेपासून भाजप सरकार सत्तेवर आले, त्या वेळेपासून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आशीर्वादाने अशी काही लोकं महाराष्ट्राचे राजकारण खराब करीत आहेत. यामध्ये आमदार पडळकर अग्रभागी आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी विधान भवनात हाणामारीसारखा प्रकारही या पडळकरांनी केला होता; मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. आता यापुढे हे थांबले नाही तर त्यांना जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष सामंत यांनी दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.